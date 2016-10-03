Peribacalarına yansıtılan

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, peribacalarının oluşumu ve geçmişte bölgede yaşayan uygarlıkları anlatan animasyon, "3D mapping" teknolojisi ile doğal yapılara yansıtılıyor.

Turistlerin ilgisini çeken görsel şölen, Zelve Açık Hava Müzesi'nde 12 bin metrekareyi kapsayan doğal alanda gerçekleştiriliyor.

Gösterimde, sel, rüzgar ve yağmur sularının milyonlarca yıl boyunca kayaları aşındırmasıyla oluşumları ortaya çıkarması, paleolitik çağlardan itibaren bölgede yaşayan çeşitli medeniyetler ile Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini anlatan film ve animasyonlar, peribacalarına yansıtılarak anlatılıyor.

UNESCO'nun 1985'te Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı Kapadokya'da ses ve ışık oyunlarıyla peribacalarını büyüleyici bir sahneye çeviren gösteri, haftanın çeşitli günlerinde turistlerin beğenisine sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle özel bir firma tarafından sürdürülen uygulama, farklı açılara yerleştirilen 14 projeksiyon cihazı ve ses sistemleri sayesinde görsel şov sunuyor.

Firma yetkilisi Gamze Tarsuslugil, yaptığı açıklamada, doğal alanda peribacaları üzerine yansıtılan görüntülerde, Kapadokya'nın oluşumu ve bölgedeki uygarlıkların kronolojik sıraya göre anlatıldığını ifade etti.

Sunumun, Kapadokya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin akşam aktivitelerine alternatif oluşturduğunu aktaran Tarsuslugil, bunun dünyadaki en uzun "3D mapping" gösterisi olduğunu savundu.

Üç boyutlu ses ve görsel efekt ile Kapadokya'nın tarihi anlatılıyor

Tarsuslugil, gösteri ile ilgili şu bilgileri aktardı:

"Kapadokya'da akşamki aktiviteler arasında yer almak amacıyla çalışmayı sürdürüyoruz. Üç boyutlu ses ve görsel efektle birlikte Kapadokya'nın oluşumu ve tarihini anlatıyoruz. 12 bin metrekarelik alanda 14 farklı cihazdan eşleşme yöntemi ile görüntü yansılıyor. Paleolitik çağdan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bölgedeki medeniyetleri ve yaşamları kronolojik sıraya göre animasyonlar eşliğinde izleme imkanı sunuluyor. İzleyen turistler çok etkileniyor, teşekkür ve tebrik alıyoruz. Başka ülkelerde mapping örnekleri var ancak birkaç dakika süren gösterimler yerine, burada 30 dakika süren dünyadaki en uzun mapping gösterimini yapıyoruz."

Tarsuslugil, kişi başı 100 liraya izlenebilen gösteri için internet üzerinden de rezervasyon yapılabildiğini belirtti.

Suudi Arabistan’dan gelerek peribacaları arasındaki gösteriyi izleyen turistlerden Macid Lasiri, Kapadokya bölgesinin doğal güzelliklerine hayran kaldığını, gösteri sayesinde ise tarihi yapısı hakkında önemli fikirler edindiğini söyledi.

Lasiri, "Mapping gösteri çok güzeldi. Konuklara Kapadokya'yı anlatmak için harika bir fikir. Bölgenin kronolojik tarihini doğal bir alanda, açık alanda yıldızlar altında izledik." dedi.

Sultan Mervani de ilk kez geldiği Kapadokya'nın oluşumu ve tarihsel yapısını anlatan mapping gösterisini çok beğendiğini ifade etti.