Peribacaları "renklendi"

NEVŞEHİR

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Cappadox Festivali kapsamında çeşitli açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldelerindeki çeşitli alanlarda müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava etkinliklerinin gerçekleştirildiği festival kapsamında, bazı alanlardaki peribacalarının 3D Mapping teknolojisi ile renklendirilmesi güzel görüntü oluşturdu.

Cappadox etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerinde Uçhisar beldesinde sanatçı Ahmet Aslan tarafından konser verilirken, Göreme beldesinde de İslandman ritm grubunca dinleti sunuldu.

Festivalin açık hava etkinlikleri koordinatörü Ayşegül Turfan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinin etkinliklere katılım için bölgeye geldiğini belirterek, şöyle dedi:

"Festival kapsamında, açık hava programlarının yanı sıra, konser, çağdaş sanat ve gastronomi etkinlikleri düzenliyoruz. Buraya gelen katılımcıların coğrafyanın güzelliklerini tatması ve farklı deneyimleri yaşamasını amaçlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım var. Kapadokya dünyada eşi benzeri olmayan, milyonlarca yıldır kendini koruyan bir coğrafya. Festival gelecek yıllarda da düzenlenecek."

Yarın doğa yürüyüşü ve çeşitli açık hava etkinlikleri ile devam edecek olan festival 18 Haziran'da sona erecek.