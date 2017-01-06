ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgiye göre Devlet Tiyatroları (DT), geçen yıl 168 farklı eseri seyirciyle buluşturdu. Bu eserlerin 30'u ise minik sanatseverler için sergilendi.

Devlet Tiyatrolarınca yerleşik sahnelerde gerçekleştirilen 4 bin 75 temsili 955 bin 675, yurt içi turnelerdeki bin 70 temsili 314 bin 927, yurt dışı turnelerde verilen 15 temsili 6 bin 312, kent içlerindeki 66 temsili 16 bin 143 kişi izledi.

DT'nin 2016 içinde gerçekleştirdiği festivaller de vatandaşlardan ilgi gördü. Festivallerde, doluluk oranları yüzde 90'ın altına düşmedi ve 298 festivalde 100 bin 633 tiyatrosevere ulaşıldı. Böylece DT, 2016'da 5 bin 524 temsilde 1 milyon 393 bin 690 seyirciye ulaşmış oldu.

En fazla ilgiyi "Neşe Dert Aşk" gördü

DT'nin sergilediği eserler arasında en fazla ilgiyi, Neşet Ertaş'ın hayatı ve türkülerinden yola çıkılarak hazırlanan "Neşe Dert Aşk" isimli oyun gördü. Neşe Dert Aşk, 141 temsilde 58 bin 747 seyirci için "perde" dedi.

İspanyol tiyatro, sinema, oyun yazarı ve çevirmen Jordi Galceran Ferrer'i uluslararası bir üne kavuşturan kara komedi türündeki "Grönholm Metodu" da en fazla ilgi gören eserler arasında yer aldı.

Grönholm Metodu, 104 temsilde 48 bin 835 seyirci tarafından izlendi.

AA