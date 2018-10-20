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Paris Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı başladı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen Uluslarası Çağdaş Sanat Fuarı'na Çağdaş Türk Sanatçılar Derneği (ACT) 28 sanatçıyla katıldı.

Paris Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı başladı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen Uluslarası Çağdaş Sanat Fuarı'na Çağdaş Türk Sanatçılar Derneği (ACT) 28 sanatçıyla katıldı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:17
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Paris Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı başladı

PARİS 

Fransa’da Türk sanatçıların eserlerini sergilemek amacıyla 2015’te kurulan derneğin başkanı Nazan Aktan, dünyanın en görkemli müzelerinden birinde düzenlenen fuarda Türk sanatçıların eserlerini sergilemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın da katılarak eserleri incelediği 3 gün sürecek fuarda Ressam Devrim Erbil’in iki tablosu da yer aldı.

Aktan, fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara iki Türk standıyla katıldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türk sanatçılarımızla beraber gururla iştirak ediyoruz. Çünkü Türkiye’yi, kültürümüzü temsil ediyoruz burada. 28 sanatçımız Türkiye’den fuara katılmak amacıyla geldi. Duayen sanatçımız Devrim Erbil de iki eseriyle burada bizimle beraber olmak istedi. Burada olmaktan mutluyuz ve gurur duyuyoruz."

Yılda iki kere düzenlenen fuara dünya çapında katılımların olduğunu hatırlatan Aktan, "Çok büyük ve önemli bir fuar ve biz her sene katılımı artırarak bir misyon olarak gördüğümüz Türk sanatı ve sanatçısını yurt dışında tanıtmayı sürdürüyoruz." dedi.

Fuarda ilk yıl iki sanatçıyla yer aldıklarını belirten Aktan, daha sonra bu sayının 9’a çıktığını, bu sene de 28 sanatçıyla eserlerini sergilediklerini kaydetti. Aktan, serginin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle açıldığını ifade etti. 

Milano ve Cannes’da da fuarlara katıldıklarını söyleyen Aktan, bundan sonraki hedeflerinin ABD’ye açılmak ve İsviçre’deki Art Basel’de yer almak olduğunu dile getirdi.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen fuar, Louvre Müzesi'nin altındaki Carrousel du Louvre Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini bekliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Paris Uluslararası Çağdaş Sanat FuarıLouvre Müzesi
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