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Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne yoğun ilgi

Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne yoğun ilgi Müzeyi, yılın ilk üç ayında 380 bin kişi ziyaret etti

Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne yoğun ilgi

Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne yoğun ilgi Müzeyi, yılın ilk üç ayında 380 bin kişi ziyaret etti

23 Mayıs 2012 Çarşamba 13:41
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Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne yoğun ilgi

İSTANBUL - Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni, yılın ilk üç ayında 380 bin kişi ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul'un fethinin 559. yıl dönümüne sayılı günler kala ziyaretçi akınına uğruyor.
3 bin metrekarelik alanda fetih tasvirlerinin yer aldığı müze, yılının ilk üç ayında 380 bin kişi tarafından ziyaret edilerek, rekor kırdı.
Geçen yılın ilk üç ayına göre ziyaretçi sayısı yüzde 30 oranında artan müzenin, yıl sonuna kadar bir milyon kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.
Panorama 1453 Tarih Müzesi
Dünyadaki tek tam panoramik müze unvanına sahip olan 3 bin metrekarelik alana sahip Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde, yaklaşık 10 bin figür resmedildi.
Tarih ile bugün arasında bir köprü kuran müze, Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu alan üzerine inşa edildi.
Ziyaretçilerinin 14 metrekarelik bir platformdan izleyebileceği müzenin en önemli özelliği 3 boyutlu bir görüntüye sahip olması.
Müzeyi ziyaret edenler, 559 yıl sonra İstanbul'un fethine yeniden tanık olacak ve kente giriliş anını neredeyse aynen yaşayacak, Macar topçu ustası Urban'ın döktüğü toplara dokunup Kostantinopolis'in surlarındaki patlamalara şahit olacak. Ziyaretçiler, Sultan 2. Mehmed'in binlerce askerinin tekbir seslerini ve Mehter Marşı'nı duyacak, dört nala kalkmış atların nal seslerini, savaşan askerlerin kılıçlarından çıkan şakırtıları işitecek, atılan okların kulağının dibinden geçtiğini hissedecek.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 05:42
Anahtar Kelimeler:
Panorama 1453 Tarih Müzesine Yoğun Ilgi
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