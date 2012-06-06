Padişahın Evi: ''Harem-i Hümayunu''

İSTANBUL - Haremin hiç bilinmeyen yönlerinin gerçeğe uygun olarak anlatılacağı ''Padişahın Evi:

Sergisi'', 13 Haziran'da Topkapı Sarayı Müzesi Has Ahırlar Sergi Salonu'nda açılacak.



Bilintur/Bilkent Kültür Girişimi (BKG) ile Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü tarafından TAV Havalimanları'nın ana sponsorluğunda hazırlanan ''Padişahın Evi: Topkapı Sarayı Harem-i Hümayunu Sergisi'', Türkiye'de ve dünyada harem konusunda oluşan eksik ve hatalı bilgilerin düzeltilmesini amaçlıyor.

Haremin hiç bilinmeyen yönleriyle gerçekçi bir biçimde anlatılmasından yola çıkılarak hazırlanan sergide, eşsiz bir hiyerarşiyle yönetilen harem, Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonlarında yer alan 270'in üzerinde eser ve belge aracılığıyla anlatılacak.

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, haremin bir ev olduğunu ifade ederek, ''Günümüzde haremle ilgili oluşan eksik ve hatalı bilgi çok. Harem denilince bir sohbet konusu, bir 'geyik muhabbeti' akla geliyor. Konuya ilmi bakılması için, bu sergiyi yapıyoruz. Sergide 270'in üzerinde obje olacak" dedi.