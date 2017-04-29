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Özpetek'ten yeni film müjdesi

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, kariyerinin 12. uzun metrajlı filmi için kolları sıvadı.

Özpetek'ten yeni film müjdesi

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, kariyerinin 12. uzun metrajlı filmi için kolları sıvadı.

29 Nisan 2017 Cumartesi 14:08
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Özpetek'ten yeni film müjdesi

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, kariyerinin 12. uzun metrajlı filmi için kolları sıvadı.

İtalyan ve Türk sinemasına kazandırdığı eserler ve son yıllarda yönettiği operalarla adından söz ettiren Özpetek, yakın gelecekte yeni filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

"Film hazırlığı var. 13 Mayıs'ta çekimlere başlıyorum. Bu, benim senaryosunu iki yıl önce yazdığım bir çalışma. Onu biraz düzenledik. Yeni bir filme başlıyor olmaktan çok mutluyum." ifadesini kullanan Özpetek, "Bu film, gerilim türünde olacak. Benim yıllar önce düşündüğüm bir konuydu bu." dedi.

Ferzan Özpetek, çekimlerine kısa süre içinde başlanacak filmin kadın baş rolünü tanınmış bir isme verdiğini belirtti.

"Bu filmde de çok iyi oyuncular var" diyen yönetmen, 2002 yılında çektiği "Karşı Pencere" filminin baş rol oyuncusu İtalyan aktris Giovanna Mezzogiorno ile İtalyan sinemasının son dönemde yükselen genç yıldızlarından Alessandro Borghi'nin bu filmde başrolleri üstleneceğini açıkladı.

Özpetek, yeni filmini, son yıllarda yönettiği "La Traviata" operasıyla ayrı bir seyirci kitlesine sahip olduğu, opera tarihinin önemli kentlerinden Napoli'de çekeceği bilgisini de paylaştı.

Yeni filmin senaryosunun bir örneğini, dünyaca ünlü Amerikalı yapım ve dağıtım şirketi Warner Bros'un da okuduğunu anlatan Özpetek, "Warner Bros, bu filmin senaryosunun bir örneğini okudu ve hemen ertesi gün bize, 'Biz, bu filmi yapmak istiyoruz' diye dönüş yaptı. Dağıtımı Warner Bros ile yapıyoruz. Ocak'ta gösterime girecek. Noel filmlerinin hemen ardından çıkarmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ferzan ÖzpetekTürk SinemasıLa Traviata
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