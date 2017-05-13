Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94996
ALTIN
140.934
DOLAR
3.5695
STERLIN
4.5987
EURO
3.8991
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
Annem toprak - kızım toprak
TOPRAK ANA GÜNÜN KUTLU OLSUN…
Cem İlkel finalde
Cem İlkel finalde

Özel motifli yüzüğü banka kasasında saklıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan ve 23 yıldır antika eşyalar biriktiren avukat Necdet Dilek'in koleksiyonunda 301 eser bulunuyor.

Özel motifli yüzüğü banka kasasında saklıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan ve 23 yıldır antika eşyalar biriktiren avukat Necdet Dilek'in koleksiyonunda 301 eser bulunuyor.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:18
90 Okunma
Özel motifli yüzüğü banka kasasında saklıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 23 yıldır antika biriktiren avukat Necdet Dilek, yaptığı açıklamada, üniversiteyi İstanbul'da tamamladıktan sonra memleketi Erbaa ilçesine dönerek avukatlık yapmaya başladığını söyledi. 

Eski eserlere hep ilgi duyduğunu dile getiren Dilek, 1994 yılında koleksiyoner belgesi alarak antika eserler toplamaya başladığını belirtti.

Bugüne kadar aralarında sikke, Roma ve Yunan dönemlerine ait cam eserler, bilezikler, heykelcikler, kılıçlar, mızrak uçları, ölülere mezar hediyeleri bulunan pek çok eser topladığını anlatan Dilek, bunlar arasında zümrüt taşlı bir yüzük ile bir kılıcın öne çıktığını kaydetti.

Yüzüğü 2006 yılında satın aldığını belirterek Dilek, "Yüzüğün taşının üzerinde herhangi bir iz olmaması bende 'Acaba zümrüt olabilir mi?' duygusu uyandırdı. Geçen yıl İzmir'deki bir firmaya inceleme yaptırarak taşın zümrüt, yüzüğün madeninin de 21,5 ayar altın olduğuna dair ekspertiz raporu aldım." dedi.

Yüzüğün içindeki motif gün ışığında ortaya çıkıyor

Yüzüğün içindeki motifin taşın altında olduğunu anlatan Dilek, şöyle devam etti:

"Yüzükteki motif Büyük İskender'e ait. Motif sadece güneş ışığında beliriyor. Akşamları farklı ışıklarda pek çok kez denememize rağmen ortaya çıkmadı. Sadece güneş ışığı olunca ortaya çıkıyor. Oldukça değerli olan yüzüğü banka kasasında saklıyorum. Bu eserlerin başına bir şey gelmemesi için banka kasası bir yerde gereklidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
TokatErbaaÖzel Motifli Yüzük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı
İbrahim Erkal son yolculuğuna uğurlandı
"İstanbul'dan barış mesajı vereceğiz"
"İstanbul'dan barış mesajı vereceğiz"
Tarihi Zeynel Bey Türbesi yeni yerine taşındı
Tarihi Zeynel Bey Türbesi yeni yerine taşındı
Asırlık giysilerden ilham alıp yenilerini tasarlıyorlar
Asırlık giysilerden ilham alıp yenilerini tasarlıyorlar
Yuna Babylon'da sahne alacak
Yuna Babylon'da sahne alacak
Ünlü Fransız piyanistten İstanbul övgüsü
Ünlü Fransız piyanistten İstanbul övgüsü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ