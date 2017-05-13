Özel motifli yüzüğü banka kasasında saklıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 23 yıldır antika biriktiren avukat Necdet Dilek, yaptığı açıklamada, üniversiteyi İstanbul'da tamamladıktan sonra memleketi Erbaa ilçesine dönerek avukatlık yapmaya başladığını söyledi.

Eski eserlere hep ilgi duyduğunu dile getiren Dilek, 1994 yılında koleksiyoner belgesi alarak antika eserler toplamaya başladığını belirtti.

Bugüne kadar aralarında sikke, Roma ve Yunan dönemlerine ait cam eserler, bilezikler, heykelcikler, kılıçlar, mızrak uçları, ölülere mezar hediyeleri bulunan pek çok eser topladığını anlatan Dilek, bunlar arasında zümrüt taşlı bir yüzük ile bir kılıcın öne çıktığını kaydetti.

Yüzüğü 2006 yılında satın aldığını belirterek Dilek, "Yüzüğün taşının üzerinde herhangi bir iz olmaması bende 'Acaba zümrüt olabilir mi?' duygusu uyandırdı. Geçen yıl İzmir'deki bir firmaya inceleme yaptırarak taşın zümrüt, yüzüğün madeninin de 21,5 ayar altın olduğuna dair ekspertiz raporu aldım." dedi.

Yüzüğün içindeki motif gün ışığında ortaya çıkıyor

Yüzüğün içindeki motifin taşın altında olduğunu anlatan Dilek, şöyle devam etti:

"Yüzükteki motif Büyük İskender'e ait. Motif sadece güneş ışığında beliriyor. Akşamları farklı ışıklarda pek çok kez denememize rağmen ortaya çıkmadı. Sadece güneş ışığı olunca ortaya çıkıyor. Oldukça değerli olan yüzüğü banka kasasında saklıyorum. Bu eserlerin başına bir şey gelmemesi için banka kasası bir yerde gereklidir."