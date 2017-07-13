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Özel harekat polisinin aile dramı beyaz perdeye taşınıyor

Gerçek bir yaşam hikayesinden sinemaya uyarlanan, baba kız hikayesini konu alan "Kızım ve Ben" filminin çekimleri, İstanbul'da sürüyor.

Özel harekat polisinin aile dramı beyaz perdeye taşınıyor

Gerçek bir yaşam hikayesinden sinemaya uyarlanan, baba kız hikayesini konu alan "Kızım ve Ben" filminin çekimleri, İstanbul'da sürüyor.

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:30
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Özel harekat polisinin aile dramı beyaz perdeye taşınıyor

Gerçek bir yaşam hikayesinden sinemaya uyarlanan "Kızım ve Ben" filminin çekimleri, İstanbul'da devam ediyor.

Filmde özel harekat polisi "Doruk" karakterini canlandıran Cemal Hünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, senaryoyu ilk okuduğunda hikayenin kendisini şaşırttığını söyledi.

Hünal, filmin bir baba kız hikayesi olduğunu belirterek, "Anne çocuğu çok küçükken terk ediyor. Doruk, mesleğine çok önem veren, onu bir hayat tarzı olarak seçen ve çocuğunu tek başına yetiştirmek zorunda olan bir baba. Gün geliyor, anne çıkıyor ortaya. Doruk'un çocuğuna o güne kadar söylemek zorunda kaldığı yalanlar ve çocuğunu geri isteyen bir anne kalıyor ortada. Bunlar da karışık bir aile dramı yaratıyor. Bu hikayenin en önemli ve baskın kısmı, bir özel harekat polisinin aile dramı olması aslında." diye konuştu.

Aksiyonun, karakterin hayatının bir parçası olduğuna işaret eden Hünal, Doruk'un aile dengesi, babalık, operasyonlar, yaptığı seçimler ve fedakarlıklar üzerine kurulu bir hikayenin içinde yer aldığını kaydetti.

"İnsanların bunu görmesi lazım"

Salih Memişoğlu, filmde hayatı anlatılan polisle yaklaşık 20 yıllık arkadaş oldukları bilgisini vererek, "Yakın zamanda FETÖ'nün darbe girişimini yaşadık. Yüzlerce şehit var. Şehit çocuklarının, polis çocuklarının hayatları nasıl oluyor? İnsanların bunu görmesi lazım. Böyle bir travmayı anlatmak zorundayız. Ben polislerin ve polislerin yaşamını merak edenlerin filmi kesinlikle izlemesini isterim." diye konuştu.

Murat Gürvardar'ın yazıp yönettiği "Kızım ve Ben" filmin kadrosunda ayrıca Ayça Kuru, Teoman Ayık, Gizem Hatipoğlu, İskender Bağcılar, Merve Sarıtaş, Emre Özcan, Eniz Aybar, Tuncay Çağıl, Dursun Ali Şahin, Cem Cücenoğlu ve Barış Nalbant ile "Zeynep" rolünde çocuk oyuncu Zülal Memişoğlu yer alıyor.

Filmin, yıl sonuna kadar vizyona girmesi planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Salih Memişoğluözel Harekat PolisiKızım Ve BenFilmBeyaz Perde
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