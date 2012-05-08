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Özbekistan'da “Asırlar Sedası“ 5. Folklor ve Kültür Festivali düzenlendi

Özbekistan'ın kuzeyindeki Karakalpakistan'ın Toprakkale yerleşkesinde "Asırlar Sedası" 5. Folklor ve Kültür Festivali düzenlendi.

Özbekistan'da “Asırlar Sedası“ 5. Folklor ve Kültür Festivali düzenlendi

Özbekistan'ın kuzeyindeki Karakalpakistan'ın Toprakkale yerleşkesinde "Asırlar Sedası" 5. Folklor ve Kültür Festivali düzenlendi.

08 Mayıs 2012 Salı 13:58
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Özbekistan'da “Asırlar Sedası“ 5. Folklor ve Kültür Festivali düzenlendi

NUKUS/TOPRAKKALE – Özbekistan'ın kuzeyindeki Karakalpakistan'ın Toprakkale yerleşkesinde "Asırlar Sedası" 5. Folklor ve Kültür Festivali düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın başkanı olduğu Özbekistan Sanatı ve Kültürü Forumu Fonu ile UNESCO Taşkent Ofisi tarafından organize edilen "Asırlar Sedası" Festivaline, çok sayıda folklor ekibi, moda tasarımcısı, el sanatları ustası ve aşçı ile 30 bine yakın davetli katıldı.

Karakalpakistan'ın en eski kalıntılarından olan ve 2 bin yıl önce Harzemşahların başkenti olan Toprakkale'de düzenlenen festivalde, folklor gösterileri, geleneksel at yarışı olan "kopkarı", spor yarışları, koç ve horuz dövüşleri, cambaz gösterileri ve yemek yarışmaları düzenlendi. Festival çerçevesinde ayrıca, el sanatları sergisi, milli giysiler defilesi ve konserler de yapıldı.

UNESCO'nun dünya kültürü mirası listesine alınan ve arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı Toprakkale'de bu yıl beşincisi düzenlenen festivale, çok sayıda yabancı konuk katılırken, festival çerçevesinde Aral Gölü havzasının tarihi, ekolojik ve sosyal kalkınması ile ilgili uluslararası konferans düzenlendi.

2 gün süren festivale Karakalpakistan, Harezm ve ülkenin diğer bölgelerinden gelen binlerce davetli katılırken, festivale katılan davetlilere Özbek pilavı ikram edildi.

Festivalin kapanış töreninde konuşan Gülnara Kerimova, böyle bir tarihi mekanda düzenlenen festivalde yüzyılların sesini hissettiklerini belirterek, bundan dolayı Karakalpakistan halkına şükranlarını sundu.

2008 yılında Kaşkaderya'nın Şehrisebz, 2009 yılında Taşkent'in Bostanlık, 2010 yılında tarihi Hive, 2011 yılında da Buhara şehrinde düzenlenen Asırlar Sedası festivaline, bugüne kadar toplam 95 bine yakın davetli katılırken, bu sene düzenlenen festivale katılanlar arasında UNESCO'nun eski Genel Sekreteri Koichiro Matsuura, İtalyan Moda Federasyonu Başkanı Mario Boselli, Japonyalı senatör Kyoko Nakayama, Fransız sinema yönetmeni Arnaud Frilley yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 06:08
Anahtar Kelimeler:
Özbekistanda
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