Ozan Kaan ERKAN'a göre İstanbul'un Fotoğraftaki Yeri

İSTANBUL- Sokak fotoğrafçılığı denildiğinde hepimizin aklına önce İstanbul gelir. Bunun sebebi kimine göre İstanbul'un kalabalığı kimine göre büyük metropol olması, kimine göre ise tarihi dokusunun güzelliği. Peki neden İstanbul?

İşte bu soruyu sorabileceğimiz en donanımlı fotoğrafçılardan biri olan Ozan Kaan ERKAN'ın İstanbul ve sanatı hakkındaki sözleri şu şekilde oldu; "Ben özgür ruhlu biriyim. İşime stüdyolarda başladım ve hala stüdyo fotoğraf çekimlerim mevcut ve devam etmekte fakat beni sokak modasının ve çekimlerimin içine atan şey hayal gücümü işime yansıtma isteğimdi. Açıkcası kendimi bir perdenin arkasına hapsetmektense tarihten beri imparatorlukların en önemli şehiri, uğruna nice savaşlar verilmiş, iki kıtanın sahibi, eserleriyle insanın ruhunu okşayan İstanbul'a hapsolma fikri daha cazip geldi."

Haber: Elif Günay