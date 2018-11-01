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Ozan'ın Muhteşem Renk Skalası

Ozan Kaan Erkan sinematik renk tonlarını Türkiye'ye aşıladı.

Ozan'ın Muhteşem Renk Skalası

Ozan Kaan Erkan sinematik renk tonlarını Türkiye'ye aşıladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:09
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Ozan'ın Muhteşem Renk Skalası

İSTANBUL- Son dönemlerde hızla gelişen ve trendleşen sinematik renk tonlarının Türkiye'deki öncüsü olan Ozan Kaan ERKAN bu tonları tüm Türkiye'ye aşıladı. Çektiği fotoğraflar adeta bir film karesinden alınmış gibi olmakla beraber fotoğrafa baktırmayıp fotoğrafı izlenebilir bir hale getirdi. Ozan Kaan ERKAN işin enteresan tarafı bu tonlarla alakalı gerekli teknikleri herkesten gizlemesi yerine kendi youtube ve instagram IG TV profillerinde (@ozankaanerkan) paylaşarak sanatın daha güzel bir hale geleceğini yansıtıyor. 

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kaan ErkanRenk TonlarıElif Günay
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