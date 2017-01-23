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'Oyunculukta dünyadan geri kalır bir tarafımız yok'

Oyuncu Demet Akbağ, Türk dizilerinin dünyanın hemen her ülkesinde büyük beğeniyle izlendiğini belirterek " Bayağı bayağı sinema filmi tadında diziler var. Bizde de iyi oyuncular var. Oyunculukta hiç de dünyadan geri kalır bir tarafımız yok" dedi.

'Oyunculukta dünyadan geri kalır bir tarafımız yok'

Oyuncu Demet Akbağ, Türk dizilerinin dünyanın hemen her ülkesinde büyük beğeniyle izlendiğini belirterek " Bayağı bayağı sinema filmi tadında diziler var. Bizde de iyi oyuncular var. Oyunculukta hiç de dünyadan geri kalır bir tarafımız yok" dedi.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:36
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'Oyunculukta dünyadan geri kalır bir tarafımız yok'

İSTANBUL - "Bir Demet Muhabbet" isimli gösterisiyle Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sanatçı Demet Akbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteride kendisini anlattığını dile getirerek, "Gösteri fikri BKM'nin komedi festivalinde ortaya çıktı. Seyirciyle biraz hasret giderelim diye çıktı gösteri. Aslında tek gecelik bir şeydi ama o gece bittikten sonra bana başta Necati Akpınar ve Selma Semiz olmak üzere herkes 'yeni gösterimiz hayırlı olsun' dedi." ifadelerini kullandı.

Akbağ, gösteriyi 15 günde bir sahnelemeyi düşündüğünü belirterek, "Ben buna sohbet, anlatı diyorum. Stand up demek, birazcık işin amacını aşıyor gibi geliyor ya da seyirciyi farklı beklentiye sokabilir diye düşünüyorum. Beni seven, takip eden ve özleyenlerle, sevenlerimle bir sohbet diyelim kısaca." diye konuştu.

Kendisi için sinema ve tiyatronun her zaman heyecan verici olduğunu vurgulayan sanatçı Akbağ, şunları kaydetti:

"Tabii sinema ve tiyatronun yeri başka. Televizyonda, popüler olmak adına sürekli haber olmanız, gündemde kalmanız gerekiyor. İnsanlar olumlu görüyor olabilir kendileriyle ilgili ama ben dizi işinin biraz daha meşakkatli ve yorucu olduğunu düşünüyorum. Hatta çok da fazla sanatsal kaygıyla bir şeyler yapılabileceğine inanmıyorum. Çünkü dizilerde korkunç derecede zamanla yarış var. Biz özene bezene 8 haftada film çekiyoruz ama dizilerde neredeyse her hafta, sinema filmi kadar süren bir bölüm çekiliyor. Benim zaten televizyon dizisi olarak, Bir Demet Tiyatro dışında uzun süren, uzun soluklu işim olmadı. Demek ki oralarda beğenmediğim, beğenilmediğim olmuş."

"Genç oyuncular biraz sakinliği tercih etsin"

Demet Akbağ, oyunculuğu seçen ve seçecek olan gençlere, sakin olmaları önerisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Acele etmesinler. Böyle birden bire koca bir adım atıp onuncu basamağa çıktıktan sonra orada kalması zordur. Biraz yavaş yavaş basamakları çıksınlar. Oynadıkları rollerin keyfine varsınlar. Zamanla büyütsünler. Kolay yoldan çabuk şöhret olmak, bir an önce popüler olmak için yarışmasınlar. Gençlere, daha iyi olmaları için tavsiyelerim bunlar ama zaten iyi, niyeti çok başka olan genç oyuncular da var. Daha çok tiyatronun içinde olmak, tiyatroda öğrenmek ve pişmek gibi. Bu iş çünkü kilometre işi. Sahnede ne kadar küçük rollerle başlayıp, rolünüzü yavaş yavaş büyütür öğrenirseniz daha doğru bir bilgi birikiminiz oluşuyor. Ben şimdiki gençlerde acele görüyorum. O yüzden biraz sakinliği tercih etmelerini öneriyorum."

"Aslında dizilerin hikayeleri dünyanın her yerinde belli"

Türk dizilerinin dünyanın hemen her ülkesinde büyük beğeniyle izleniyor olmasına da değinen sanatçı Akbağ, "Bazı diziler başarılı olabilir. Gayet büyük emek verilip yapılan işler, bayağı bayağı sinema filmi tadında diziler var. Sanıyorum dünyada genel olarak bir hikaye sıkıntısı var. Biraz enteresan, zekice, biraz da ailevi bir damarı yakaladığı zaman, hikaye tutuyor. Aslında hikayeleri yeniden keşfetmiyoruz hiçbir yerde. Çoğu da belli. Yasak aşk, aile içi kaçmaca, kovalamaca, biraz tehdit ve mafya işin içine giriyor. Dünyada tutan hikayeler hep böyle. Bizde de iyi hikayeciler, iyi oyuncular var. Oyunculukta hiç de dünyadan geri kalır bir tarafımız yok. Belki maddi olarak daha büyük paralar harcayıp işler yapılıyor. Bazı yabancı dizilerde dikkat ederseniz her bölümü bir başka yönetmen çekiyor. Yönetmen jenerikte değişir. Bizde ise başladığı gibi gider." diye konuştu.

Televizyondaki dizilerin oyuncular için önemine de değinen sanatçı, "Çok başarılı yönetmenler, çok iyi oyuncular, genç oyuncular yetişti. Televizyon sayesinde pratik yapma imkanı buldular. Bayağı bayağı bir deneyim sahibi oldular." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Demet AkbağOyunculuk
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