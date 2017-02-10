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Oyuncu Yeşilçay'ın 'hakaret' davası düştü

Nurgül Yeşilçay'ın, oyuncu Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla "hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü.

Oyuncu Yeşilçay'ın 'hakaret' davası düştü

Nurgül Yeşilçay'ın, oyuncu Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla "hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü.

10 Şubat 2017 Cuma 16:15
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Oyuncu Yeşilçay'ın 'hakaret' davası düştü

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın, oyuncu Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla "hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü.

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Nurgül Yeşilçay ile avukatları geldi.

Savunmasında iddiaları kabul etmediğini, tespitte bulunduğunu, iddianameye konulan olan mesajları atmadan 1 gün önce sette Petekkaya ile aralarında kavga olduğunu anlatan Yeşilçay, bir gazeteye, iddianameye konu olan röportajı kendisinin verdiğini, söz konusu röportajda belirtilen hususların kendisine ait olduğunu, sözleri hakaret kastıyla söylemediğini ve sadece kendisini savunduğunu söyledi.

Röportajı kavgadan sonra verdiğini belirten Yeşilçay, tek derdinin para kazanmak, çocuğunu okula göndermek, evinin kirasını ödemek olduğunu belirterek, ''Yapımcıya ayrılmak istediğimi söyledim. 52. bölüme kadar edebimle çalıştım. Sözleşmem 52. bölümde bitecekti. Reytingler düşmeye başlayınca reytingleri yükseltmek için beni tahrik edici röportajlar verdi. Ben de, 'böyle böyle oldu' diye röportaj verdim. Hakaret amacını taşıyan sözler söylemedim. Mesajlar bana aittir.'' diye konuştu.

Hakim Doğan Yücesoy, mahkemeye müşteki Erkan Petekkaya'nın avukatı Çağdaş Çelik'in şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunduklarını belirterek, davanın düşürülmesine karar verdi.

Dava bitiminden sonra hakim Doğan Yücesoy, Yeşilçay'a ''Türkiye'nin tanınmış insanlarısınız. Bizler sizleri sevgiyle izliyoruz. Sizleri burada görmek bizi üzüyor. Davanın böyle bitmesinden dolayı ben mutluyum.'' dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Nurgül YeşilçayErkan Petekkaya
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