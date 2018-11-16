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Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait sessiz filmler ilk defa gösterilecek
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Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait sessiz filmler ilk defa gösterilecek

İstanbul Şehir Üniversitesi'nce düzenlenen "Arşivi Unutmak" konulu uluslararası sempozyumda Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi önem taşıyan sessiz filmler ilk defa gösterilecek.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait sessiz filmler ilk defa gösterilecek

İstanbul Şehir Üniversitesi'nce düzenlenen "Arşivi Unutmak" konulu uluslararası sempozyumda Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi önem taşıyan sessiz filmler ilk defa gösterilecek.

16 Kasım 2018 Cuma 17:13
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Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait sessiz filmler ilk defa gösterilecek

İSTANBUL

İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-Televizyon BölümüKültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile çoğunluğu 1900'lerin ilk yarısına ait sessiz filmlerden oluşan film arşivinin internet üzerinden erişime açılması projesi kapsamında "Arşivi Unutmak" konulu uluslararası sempozyum düzenledi.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 22-24 Kasım'da gerçekleştirilecek sempozyum, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Hindistan, Hollanda ve Türkiye'den akademisyenler, arşiv yöneticileri, sanatçılar ve film yönetmenlerini, paneller, tartışmalar, sergi ve film gösterimlerinde bir araya getirecek.

Sempozyumda, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi önem taşıyan sessiz filmler ilk defa gösterilecek. Gösterimler arasında Atatürk'ün trenle seyahatleri, büyük İzmir yangını, Almanların Vecihi Türk Kuşu ile yaptığı belgesel gibi tarihi açıdan önem taşıyan birçok sessiz film yer alacak.

Bilim ve Sanat Vakfı ile Türk Sineması Araştırmaları'nın (TSA) katkılarıyla gerçekleştirilecek sempozyum, 22 Kasım'da, TRT'nin Harbiye'deki binasında başlayacak.

Sempozyum, 23 ve 24 Kasım'da ise Beyoğlu Aynalı Geçit'te devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul şehir üniversitesiArşivi Unutmak
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