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Osmanlı paralarının yok edildiği iddiası

Osmanlı İmparatorluğu'na ait son 6 padişah dışındaki paraların yurt dışına çıkarıldığı ya da eritildiği iddiasında bulunuldu

Osmanlı paralarının yok edildiği iddiası

Osmanlı İmparatorluğu'na ait son 6 padişah dışındaki paraların yurt dışına çıkarıldığı ya da eritildiği iddiasında bulunuldu

29 Mayıs 2012 Salı 13:43
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Osmanlı paralarının yok edildiği iddiası
ANTALYA - Osmanlı İmparatorluğu'nun son 6 padişahı dışındaki padişahlara ait paraların koleksiyonu ve satışının yasak olması nedeniyle, bu döneme ait binlerce gümüş ve altın paranın hurda olarak eritilerek, hediyelik eşya sektöründe hammadde olarak kullanıldığı iddia edildi.

Türk Nümismatik Derneği Başkanı Cem Mahruki, son 6 Osmanlı padişahı öncesine ait paraların koleksiyonunu yasaklayan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 1982 yılında dönemin Milli Güvenlik Konseyince çıkartıldığını, günümüze kadar da değişmeden geldiğini söyledi. Kanunun faydadan çok zarar verdiğini savunan Mahruki, acilen yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Mahruki, ''Yasak nedeniyle ülkemizdeki koleksiyoncular bu paraları toplamıyor. Yurt içi talep olmayınca yasak kapsamındaki Osmanlı paraları yurt dışına çıkarılıyor, ya da altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapıldığı için eritiliyor. Böylece tarih, özellikle Osmanlı tarihi yok ediliyor''dedi.

Bakan Günay: Yeni düzenlemeler yapılıyor
AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise, vatandaşlar tarafından bulunan tarihi eserlerin müzelere satılmasıyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını belirtti. Yeni düzenlemeyle bulduğu tarihi eseri müzeye getiren vatandaşın, eserin tarihi niteliğine göre ödüllendirildiğini vurgulayan Günay, ''Eskiden müze almadığı eseri 'almıyorum' diyordu. Piyasada kaçakçılığa düşüyordu ya da çarçur oluyordu. Biz şimdi bunu almasak bile kaydediyoruz, müzede muhafaza ediyoruz ve almak isteyen koleksiyoncuya satıyoruz. Böylece eserin piyasada yasal biçimde dolaşmasının yolunu açıyoruz, yok olmasını engellemiş oluyoruz'' dedi.  Osmanlı paralarının yasak nedeniyle eritildiğiyle ilgili bilgisi olmadığını dile getiren Günay, konuyla ilgili inceleme yaptıracağını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 05:44
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı
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