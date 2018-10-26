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Osmanlı mirası camiler gece de göz alıcı

Edirne'de "altın üçgen" olarak anılan bölgenin dışında kalan Osmanlı mirası camilerin ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Osmanlı mirası camiler gece de göz alıcı

Edirne'de "altın üçgen" olarak anılan bölgenin dışında kalan Osmanlı mirası camilerin ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

26 Ekim 2018 Cuma 13:50
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Osmanlı mirası camiler gece de göz alıcı

Edirne'de Osmanlı'nın yükseliş dönemi eserlerinden Ayşe Kadın, Defterdar, Sitti Şah Sultan, Lari, Şah Melek, Gazi Mihal Bey, II. Bayezid ve Muradiye camileri, ışıklandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla büyüleyici bir görüntüye kavuştu.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan yaptığı açıklamada, turizm güzergahındaki ecdat mirası camilerin Edirne Valisi Günay Özdemir'in talimatıyla aydınlatıldığını söyledi.

Çalışmaların, İl Kültür ve Turizm, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Çevre Koruma Vakfı koordinesinde yürütüldüğünü bildiren Eraslan, "Edirne'nin camiler açısından zengin bir tarihi geçmişinin bulunması dolayısıyla camilerimizin aydınlatılmasını önemsedik.

Altın üçgende bulunan Selimiye, Üç Şerefeli, Eski camilerin mevcut aydınlatmalarındaki eksikler giderildi, 15 ve 16. yüzyılda yapılan sekiz caminin ise aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Bunu hedeflerken turizm güzergahı ve ana yol güzergahlarında olan camilerimizle işe başladık." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ali EraslanEdirne Valiliği Çevre Koruma VakfıEdirne
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