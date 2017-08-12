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Osmanlı karargahı Balkan Tarihi Müzesi olacak

Balkan Savaşlarındaki Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, "Edirne Balkan Tarihi Müzesi" olarak düzenlenecek.

Osmanlı karargahı Balkan Tarihi Müzesi olacak

Balkan Savaşlarındaki Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, "Edirne Balkan Tarihi Müzesi" olarak düzenlenecek.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:40
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Osmanlı karargahı Balkan Tarihi Müzesi olacak

Balkan Savaşlarındaki Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, "Edirne Balkan Tarihi Müzesi" olarak düzenlenecek.

Harabe haldeyken yaklaşık 3 yıl süren ve geçen yıl tamamlanan restorasyon sonucu ayağa kaldırılan dönemin Edirne'deki en büyük savunma tabyalarından olan Hıdırlık Tabyası'nın müze olarak düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı. 55 dönümlük alana sahip tabya, 2 yıl içerisinde kapılarını müze olarak açacak.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süren bir restorasyonun ardından tabyanın Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak tanzim ve teşhir aşamasına gelindiğini söyledi.

Müzedeki tarihi anlatımın Edirne'nin fethiyle başlayacağını aktaran Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yüklenici firmaya yer tahsisi yapıldı, Edirne 700 gün sonra Balkan Tarihi Müzesi'ne kavuşacak. Böylelikle Edirne'de müze sayısı 8'e ulaşacak. Hıdırlık Tabya Edirne'deki 30 tabyaların içerisindeki en büyük ve Şükrüpaşa'nın Edirne'yi 155 gün savunduğu tabyadır. Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak işlevlendirilecek tabya, Türkiye'nin ve Balkanlar'ın en büyük ve interaktif müzesi olacaktır.

Yaşam alanları da barındıracak, bal mumu heykellerin maketlerin bulunacağı müzede tarihsel anlatım 1361 yılından itibaren başlayacak. Edirne'nin fethinden başlatarak bugüne kadar geçen süre bu müzede yaşatılacak. Edirne'yi fetheden Sultan 1. Murad Hüdavandigar, Edirne'de doğan Fatih Sultan Mehmet ve Şükrü Paşa'yı daha fazla ve detaylı anlatacağız.

Hıdırlık Tabyası

Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına göre, Edirne'deki tabyaların inşasına 1829 yılında başlanıldı. Şükrü Paşa'nın karargahının bulunduğu Hıdırlık Tabyası, bu tabyaların arasındaki en önemlilerindendi. I. Balkan Savaşı'nda önemli işlevi bulunan tabyalar, gelişen top teknolojisi sonrası önemini yitirmeye başladı.

Nizamiye ana giriş binası, koğuş binası, topçu odaları, topçu bataryaları (top mevzisi), hendek ve avludan oluşan tabya Edirne'deki en büyük tabya zamana direnemeyerek harap duruma düştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Balkan SavaşlarıOsmanlı KarargahıBalkan Tarihi MüzesiEdirne Balkan Tarihi MüzesiHıdırlık Tabyası
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