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Osmanlı eserleri 'Miras Atölyesi' ile canlanacak

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulanan, zaman içerisinde hasar gören Osmanlı dönemine ait cami, köprü ve hamamlar aslına uygun yenilenecek.

Osmanlı eserleri 'Miras Atölyesi' ile canlanacak

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulanan, zaman içerisinde hasar gören Osmanlı dönemine ait cami, köprü ve hamamlar aslına uygun yenilenecek.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:07
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Osmanlı eserleri 'Miras Atölyesi' ile canlanacak

TEKİRDAĞ 

Tekirdağ'da, Osmanlı döneminde yaptırılan tarihi cami, köprü ve hamamlar, "Miras Atölyesi Projesi" kapsamında restore edilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yerlerle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, Şarköy ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde bulunan ve Osmanlı döneminden günümüze kadar ayakta kalan tarihi cami, hamam ve köprü aslına uygun olarak yenilenecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamada, yapılış tarihleriyle ilgili kesin bilgi olmayan, zaman içerisinde yıpranan ve çeşitli depremlerde hasar gören tarihi yapılarla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

"Buraların restorasyonla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum"

Albayrak, "Miras Atölyesi Projesi" kapsamında Güzelköy'de belirlenen yapılarla ilgili restorasyon çalışmalarını başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti :

"Güzelköy tarihi özelliği olan köylerimizden biri. Köprü, cami ve hamamları var. Bütün bunlar 'Miras Atölyesi Projesi' kapsamında restore edilecek. Güzelköy'deki camimizin bir özelliği var, bu da 1912 yılında depremde hasar görmüş olması. Camimizin 1400'lü yılların öncesinde Osmanlı'nın Trakya'ya geçtiği zaman yapıldığı tahmin ediliyor. Biz eski orijinal haline getirip restore edeceğiz ve ibadete de açmayı düşünüyoruz. Buraların restore edilmesi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Biz Güzelköyü çok ziyaret edilen ve bölgenin en güzel köylerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz, diğer köylerimizde olduğu gibi."

Güzelköy Camisi'nin erken Osmanlı dönemi duvar izleri ile önemli bir yapı olduğunu anlatan Albayrak, "Cami minare kaidesi ile eski tarihine ait bilgi vermektedir. Dikdörtgen şeklinde bir plana sahiptir. Çatı örtüsü alaturka kiremitli dört yöne kırma çatı şeklinde düzenlenmiştir." dedi.

Albayrak, köylülerce hala kullanılan ve ayakta olan köprünün de sağlamlaştırılıp güvenli hale getirileceğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Osmanlı EserleriMiras Atölyesi
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