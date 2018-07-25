Müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısı Göksel Baktagir, "Akademi Rumeli 4" kapsamında Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde soydaş öğrencilere yönelik düzenlenen müzik eğitiminin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rumeli kökenli bir ailenin üyesi olarak Akademi Rumeli etkinliği içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Rumeli'nin çok köklü ve engin bir kültüre sahip olduğunu belirten Baktagir, "Osmanlı Devleti'nin ikinci başkenti olan Edirne'de bu güzel ruhun bir manada pekişmesi adına bize miras kalan kültürümüzün, musiki sanatımızın soydaşlarımızla birlikte paylaşımına imkan verilmesi sebebiyle çok büyük mutluluk duyuyorum. Gençlerimizle ilk dersimizi tamamladık. Onların güzel gönüllerini hissettim. İnşallah dördüncüsü düzenlenen Akademi Rumeli her yıl kesintisiz devam eder. Bu vesileyle toplumumuzun kültürel bağları daha güzel bir şekilde korunmuş olur." diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nin köklü bir medeniyet olduğunu ifade eden Baktagir, şunları kaydetti:

"Bizler çok köklü bir medeniyetin torunlarıyız. Osmanlı Devleti dünyaya büyük mesajlar verdi, yeni kapılar araladı. Dolayısıyla Balkan ülkelerinde bıraktıkları o tarihi izlerin insanlık barışı adına, birlikte yaşamak adına kültürel devamlılığın sağlanması çok önemli. Bu geçmişte yapılmış. Devletimize yaklaşık 90 yıl başkentlik yapmış, tarihi izler olan Edirne'de, bizim ev sahipliğimizde bu etkinliğin gerçekleşmesi farklı bir anlam ifade ediyor. Çünkü bu güzellikler ancak paylaşıldıkça yayılır, insanlığa kardeşlik dostluk mesajı olarak da iletilmiş olur. Bu etkinliklerin aslında bir manada insanca yaşamanın en önemli ayrıntıları olduğunu ben özellikle idrak ediyorum. Gençlerimizden buradan insanlık adına kazanımları olacaktır."

"Türkiye'nin kardeşlerini bir araya topluyorlar"

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı özerk Gagauz'dan Akademi Rumeli 4'e katılan Anna Büyük de hem piyona çaldığını hem de solistlik yaptığını söyledi.

Müzik atölyesinin yararlı olduğunu belirten Büyük, "Akademi Rumeli, Türkiye'deki iyi projelerden. Tüm dünyadaki Türkiye'nin kardeşlerini bir araya topluyorlar. Biz burada hem iyi arkadaşlıklar, dostluklar kuruyoruz hem de güzel bilgiler öğreniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinden gelen Alperen Hacıibrahim ise ünlü müzisyenlerden eğitimler almanın müzik eğitimlerine katkıda bulunduğunu belirterek, "Akademi Rumeli'de, Balkanlardaki Türkler birbirleriyle tanışıyor. Aynı coğrafyayı, tarihi, dini, dili paylaşan toplumlar buraya geldiklerinde bu hasreti gideriyorlar. Bizim için en büyük kazanç bu oldu. Balkanlardaki bir ülkeye gittiğimizde hepimiz bir dost kazandık." görüşünü iletti.

Müzik atölyesi eğitimine, Ukrayna, Moldova, Kırım, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Kosova ve Bosna Hersek'ten gelen Türk öğrenciler ile Türkiye'deki öğrenciler katıldı.