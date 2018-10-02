Oscarlı aktörden iki ülkeye 'birleşin' çağrısı

MELBOURNE

Avustralyalı gazeteci Jonathan Green'in, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın birleşmesine atıfta bulunan Twitter paylaşımına Oscarlı aktör Russel Crowe'dan destek geldi.

Gazeteci Green, Twitter'daki hesabından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in BM Genel Kurulu'nda geçen hafta yaptığı konuşmayı paylaştı.

Green'in, Avustralya'da meşhur Yeni Zelanda tatlısı "Pavlova" ve Yeni Zelanda'da doğup Avustralya'da yetişen ünlü oyuncu Russel Crowe'u örnek gösterip, Ardern'in de yeni Avustralya Başbakanı olması yönündeki yorumu, Crowe'un dikkatinden kaçmadı.

"Tek ülkeye çevirmenin gelmedi mi?"

Crowe, Twitter'dan Green’e hitaben "Bak, sadece kabul et. O (Jacinda Ardern) harika biri. Avustralya ve Yeni Zelanda’yı tek ülkeye çevirip Jacinda Ardern’i de başbakan yapmanın zamanı gelmedi mi? Tartışma başlatmak istemiyorum, sadece pratik olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Crowe’un önerisine sosyal medya üzerinde yorumlar sürerken, Yeni Zelanda ve Avustralya makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

New York’ta geçen hafta gerçekleşen 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na 3 aylık kızı Neve ile katılması ile dikkati çeken Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, resmi görüşmelerin dışında Amerika’da katıldığı televizyon programlarında ülkesini tanıtmaya yönelik çalışmalarıyla takdir toplamıştı.

Yeni Zelanda'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisindeki oy kayıpları sonrasında göreve gelen 38 yaşındaki Jacinda Ardern, Ağustos 2017'de yapılan genel seçimlerden partisini birinci çıkartarak 26 Ekim 2017'de ülkenin 40. başbakanı olmuştu. Başbakan olmasından yaklaşık 8 ay sonra 21 Haziran'da doğum yapan ve 6 haftalık izne ayrılan Ardern, ağustos ayı başında görevine dönmüştü.