ANKARA



Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin Oscar'a "Kelebeğin Rüyası" filmi ile katılacağını Twitter hesabından açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik, Twitter hesabından “Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, Bakanlığımızın destekledigi 'Kelebegin Ruyasi' filmi Oscar aday adayı olarak belirlendi.Tebrikler" yazdı.



Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:



"Sanatsal Etkinlik Komisyonu üyeleri, Amerika’da yapılacak 86. Oscar Academy Ödülleri için 'En İyi Yabancı Film' dalında ülkemizi temsil edecek filmi bugün belirledi.



Ali Atlıhan (Sinema Genel Müdür Yardımcısı), İsmail Güneş (Sinebir), Semih Kaplanoğlu (Setem), Ercan Kesal (SenaristBir), Kurtuluş Özgen (BSB), Nilüfer Açıkalın (Biroy), R.Yılmaz Atadeniz (Sesam), Sevil Demirci (Seyap), Mehmet Altıoklar (Fiyab), Murat Tokat (Tesiyap), Melis Behlil (Siyad), Reis Çelik (Filmyön), Mustafa Kuşçu (Sinesen)’dan oluşan Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, oyçokluğu ile Kelebeğin Rüyası’nın yarışmaya katılmasına karar verdi."



Kelebeğin Rüyası



Filmle ilgili şunlar kaydedildi:



"Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve yönettiği Kelebeğin Rüyası, 22 Şubat 2013'te Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde vizyona girmişti.



1941 yılının Türkiye’sini, İkinci Dünya Savaşı dönemi ve mükellefiyet günlerini yansıtan film, iki genç şairin gerçek hikayelerinden yola çıkarak hayatla ve aşkla olan mücadelelerini anlatıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Mert Fırat, Zeynep Farah Abdullah ve Yılmaz Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı Kelebeğin Rüyası’nda, Ahmet Mümtaz Taylan, Taner Birsel, Devrim Yakut, İpek Bilgin, Aksel Bonfil ve Servet Pandur da rol alıyor. Kelebeğin Rüyası, en pahalı prodüksiyon olarak Türk sinema tarihine geçti ve dünya standartlarındaki görüntüleri ile konusu ve oyuncularının performansıyla övgü topladı."



Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na bu yıl Oscar aday adaylığı için, “Tepenin Ardı”, “Hayat Boyu”, “Meryem”, “Kelebeğin Rüyası”, “Köksüz” ve “Eve Dönüş” adlı filmler başvurduğu belirtildi. Hayat Boyu'nun yapımcısının değerlendirme dışı kalma talebine ilişkin başvurusu ve Köksüz adlı filmin henüz vizyona girmemiş olması ve yapımcısının “Oscar için seçildiği takdirde vizyona gireceğini belirtmesi” nedeniyle, söz konusu filmlerin nihai değerlendirmeye alınmadığı bildirildi.





AA