Oscar ödüllü İrlandalı şair Heaney öldü

DUBLİN

İrlanda'nın en büyük şairleri arasında kabul edilen, Oscar edebiyat ödülü sahibi ünlü şair Seamus Heaney öldü.

Heaney'in ailesi ve "Faber&Faber" adlı yayın şirketinden yapılan açıklamada, ünlü şairin tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayata veda ettiği duyuruldu. Sanat hayatına 2006 yılında geçirdiği felçten sonra ara vermek zorunda kalan Heaney, bu tarihten itibaren sağlığına kavuşmak için İrlanda'nın başkenti Dublin'deki bir hastanede tedavi görüyordu.

Dünyaca ünlü İrlandalı şair William Butler Yeats'in ardından İrlanda'nın yetiştirdiği en büyük şair olarak kabul edilen Heaney, yarım yüzyıla varan sanat hayatı boyunca İrlanda'daki yaban hayatının güzelliklerini irdeleyen ve İrlandalıların siyasi acılarını dile getiren şiirleriyle tanındı. Heaney, İngiltere'nin de dahil olduğu Birleşik Krallık içinde yer alan Kuzey İrlanda'nın ikinci büyük kenti Londonderry'de, Katolik bir ailede dünyaya geldi. Katolik ve Protestanlar arasındaki en kanlı olayların yaşandığı 1972'de Belfast'taki Queen's Üniversitesi'ni terk ederek İrlanda Cumhuriyeti'ne yerleşen Heaney eserlerini de burada verdi.

Eserlerinde önceleri kırsal hayata ilişkin canlı betimlemelere yer veren Heaney, İrlanda ve Kuzey İrlanda olarak ikiye ayrılan ülkesinde yaşanan çatışmalar, aldatmacalar ve tezatlarla harmanladı. Şiirlerini bir araya getirdiği 13 kitabı, iki tiyatro oyunu, şiir yazma sürecine ilişkin 4 düzyazı ve daha başka pek çok eseri bulunan Heaney, 1995'te Oscar Edebiyat ödülüne layık görüldü.

Heaney bu başarısıyla Yeats ve Samuel Beckett'tan sonra Oscar edebiyat ödülüne layık görülen üçüncü İrlandalı edebiyatçı oldu.