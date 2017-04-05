Oscar Ödül töreni yılın bombası oldu

TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATILDI. HER YIL GELENEKSEL HALE GETİRİLEN MAGAZİNCİ.COM YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ BU YILA DAMGASINI VURDU. EV SAHİPLİĞİNİ YÖNETİM KURUL BAŞKANI NURETTİN SOYDAN'IN YAPTIĞI VE 17.YILI DÜZENLENEN BU ANLAMLI GECEYE ÜNLÜLER YAĞDI.

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

İnternet medyasında 17. yılını kutlayan Magazinci.com’un geleneksel hale getirdiği “Magazin Oskarları Ödül Töreni, dün gece Wyndham Grand Levent İstanbul Otel’de yapıldı. Ana Sponsorluğunu Sanmar-Toreks ve Egro’nun üstlendiği ödül töreni tam bir yıldızlar şölenine dönüştü. Sunuculuğunu Ece Vahapoğlu’nun üstlendiği ve Levent’teki beş yıldızlı Wyndhan Grand Otel’de gerçekleşen tören, kırmızı halı geçişi ile başladı.

Ev sahipliğini magazinci.com yayın yönetmeni Nurettin Soydan’ın yaptığı “magazinci.com 17. Yıl İnternet Medyası Magazin Oskarları Ödül Töreni’nde iş, medya, televizyon, müzik, sinema ve tiyatro dallarında birçok isme ödülleri verildi. Ödül alan müzik yorumcuları şarkılarıyla geceye renk kattı. Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Magazinci.com tarafından “Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü” takdim edilen ve törene Adana Huzurevi’nden gelerek tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkan, efsanevi TRT spikeri Mesut Mertcan, davete katılanların yoğun alkışları arasında ödülünü aldı.

Medya sponsorluğunu TRT Müzik’in üstlendiği “Magazin Oskarları Ödül Töreni”, magazinci.com sitesinden de canlı olarak takipçilerine ulaştı. Ödül törenine aralarında Bergüzar Korel, Burcu Güneş, Aysun Kaya, Seren Serengil, Emre Karayel, Sinan Özen, Emre Kaya, Yavuz seçkin, Tuğçe Tayfur, Betül Demir, Kerem Alışık, Bülent Serttaş, Ece Gürsel, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Ahmet Selçuk İlkan, Oya Başar, Onur Akın, İrem Derici, Seyyal Taner’in de aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

‘YARINIMIZA BAKABİLMEMİZ İÇİN YANIMIZDAKİNİN YARASINI GÖRMEMİZ LAZIM

‘AYSUN KAYA’

Geceye damgasını vuran sosyal sorumluluk projelerin hepsinde yer alan ve en çok sosyal sorumluluk projeleri düzenleyen Aysun Kaya oldu.

3 milyona, 5 milyona lüks araç alacağına bir sosyal sorumluluk projesine destek verilse bu gün insanlık çağ atlar biz daha temiz bir atmosferde nefes almış olurduk. Bugün baktığımız zaman sanatçıların çoğu sevgililerine, eşlerine sevgilerini göstermek amacıyla yüksek bütçeli arabalar hediye ederek reklamlarla boy gösteriyor. Bunun yanında normal kesime baktığımızda parasızlık ve geçim sıkıntısından kalıcı hastalıklara yakalanan bir sürü insan var. Bu yüzden sosyal sorumluluk projelerin günümüzde çok değer taşıması gerektiğine inanıyorum. Bir sürü ihtiyaç sahibi insanımız, bir sürü engelli vatandaşlarımız var. Bunların ihtiyaçlarının karşılanması son model alınan yüksek bütçeli 3 yıllık modellik ömrü olan araçlardan çok daha değerli olmakla birlikte bizim daha verimli daha sağlıklı bir atmosferde oksijen tüketmemizi sağlar. Ama geliri yüksek sanatçılarımızın çoğu bunu göz ardı ediyor ya da görmemezlikten geliyor. Bu sanatçıyı daha yüksek mertebeye taşımadığı gibi onu halkın sanatçısı olmaktan da alıkoyuyor ve yürek gerçek saf sevgiden mahrum kalıyor. Bugün hepimizin birer engelli adayı olduğu bir gerçek. Sanatçı kimliğimize insanlık kimliğimiz katmamız lazım gelir. Aysun Kaya deyimiyle ‘Yarınımıza bakabilmemiz için yanımızdakinin yarasını görmemiz lazım.’

İşte, o gece Aysun Kaya’nın yılın sorumluluk ödülü alması ve geceye damga vurmasının en temel sebebi buydu. Bulunduğu mertebeye aldırmaksızın yanındakinin yarasını görüyor, onu sevip, sarıyor. Aysun Kaya’yı diğer sanatçılardan ayıran en büyük özellik yapılan tüm sosyal sorumluluk projelerin başını çektiği ve birçok sosyal sorumluluk projesi düzenlemesi. Çünkü o kendi insanına üst tabakadan bakmıyor pahalı hediyeler almak yerine o parayı sosyal sorumluluk projelerinde harcayarak onlarında aynı oksijeni soluduğunu yaşamanın onların da hakkı olduğunu savunuyor…

Derin bir sevgi ile besleyen mümtaz yüreğini elit sanatçılık kimliğini de dâhil ederek birçok sanatçı arkadaşlarına örnek davranışlar sergileyen Aysun Kaya bu güne kadar hep ezilenlerin, kimsesizlerin, engellilerin safında yer alması hepimizi onurlandırmakla birlikte ihya etti. Bu örnek davranışlardan ötürü böyle güzel bir ödüle layık görüldüğü için ödülü veren magazinci.com ve değerli Nurettin Soydan beyi de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak desteklerinden dolayı kutlayarak, tebrik ediyoruz. İnsanın emeklerinin karşılığında böyle değerli bir ödülle ölümsüzleştirmesi çok güzel bir duygu…