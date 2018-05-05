OSCAR ÖDÜL TÖRENİ DAMGA VURDU

“Kadına Şiddete ve Çocuk İstismarına ‘Dur’ De, Yapma” sosyal sorumluluk projesine Prof.Dr. Canan Karatay damga vurdu

İnternet medyasında 18. yılını kutlayan Magazinci.com’un geleneksel hale getirdiği “18.Magazin Oskarları Ödül Töreni”, dün gece Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel’de yapıldı. Ana Sponsorluğunu “Kalamışta Hayat Başka” sloganıyla Anadolu yakasının en prestijli oteli olan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in üstlendiği ödül töreni tam bir yıldızlar şölenine dönüştü.

Sunuculuğunu haber spikeri Erhan Ertürk ile Deray Yurdakul’un üstlendiği ve Kalamış’taki beş yıldızlı Wyndhan Grand Kalamış Marina Hotel’de gerçekleşen tören, Kral TV sunucusu Elif Tümen’nin röportajlarını yaptığı “Kırmızı Halı geçişi ile başladı.

Ev sahipliğini Nurettin Soydan’ın yaptığı “Magazinci.com 18. Yıl İnternet Medyası Magazin Oskarları Ödül Töreni’nde, iş, medya, televizyon, müzik, sinema ve tiyatro dallarında bir çok isme ödülleri verildi. Ödül alan müzik yorumcuları şarkılarıyla geceye renk kattı. Gecede “Kadına Şiddete ve Çocuk İstismarına ‘Dur’ De, Yapma” sosyal sorumluluk projesiyle birlikte, Polisan’ın daha önce hayata geçirdiği proje tasarımı ve sanat yönetmenliğini Kenan Bahadır Derre’nin yaptığı, “Her Ses Bir Nefes” projesinin karma fotoğraf Sergisi’de yer aldı. Makyaj ustası ve yorumcu Suzan Kardeş’te Şehir Tiyatroları oyuncularının sahnelediği kısa gösteride şiddet mağduru kadınlar makyajıyla ile projeye destek verdi.

Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Medya sponsorluğunu Kral TV’nin üstlendiği “Magazin Oskarları Ödül Töreni”, magazinci.com sitesinden de canlı olarak takipçilerine ulaştı.

Ödül törenine Müjdat Gezen, Emre Altuğ, Hande Yener, Mustafa Keser, Bahar Öztan, Suzan Kardeş, Tuvana Türkay, Mustafa Erdoğan, Hakan Altun, Koray Avcı, Burcu Güneş, Ebru Yaşar, Seher Dilovan, İntizar, Buzuki Orhan’ın da aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.

Aysun Kaya Doğru eseri bulana kadar devam…

Albüm çalışmalarına hız veren şarkıcı Aysun Kaya geceye katılanlar arasındaydı. Medya danışmanı Nurettin Soydan’ın özel davetiyesi ilegeceye katılan Kaya, gecede şıklığıyla zerafetiyle tüm dikkatleriüzerine çekmeyi başardı. Aysun Kaya’ya yeni albüm çalışmalarınız nasıl gidiyor sorusuna ‘Albüm çalışmalarımıza hız verdik. Doğru eserlere ses vermek sanatçılığın esas kimliğinden biridir. Onun için eser seçmede çok titiz davranıyoruz. Çok yakında sürpriz projelerimizle sevenlerimizle buluşacaz şeklinde açıklama yaptı’

Ödül töreninde yaşanan ilginç anlar “Kim ne dedi?”

Gecede ödül alan ünlü isimler gecenin ana teması “Kadına Şiddete ve Çocuk İstismarına ‘Dur’ De, Yapma” başlığı altında konuşmalar yaptılar. İşte o konuşmalardan ve yaşanan ilginç anlardan bazıları;

Geceye Canan Karatay damga vurdu…

Ödül töreninde sahneye çıkan ünlü isimler arasında yaptığı açıklamalar ve yol gösteren sıra dışı fikirleri ile dikkat çeken Prof.Dr. Canan Karatay’da vardı. Karatay, “Türkiye’nin En Güvenilir Hekimi” ödülünü aldıktan sonra konuşmasında “Bugün kadınlarımıza uygulanan tüm bu şiddet, Babil kralı Hammurabi'nin kanunlarından bu yana vardır. Hammurabi'nin kanunların göre tecavüze uğrayan kadınlar ve onun kız kardeşleri Fırat nehrine atılırdı. Tecavüz eden erkek ise öldürülmez başka bir yere sürülürdü. Tıpkı bugün olduğu gibi. Suçsuz kadınları öldürüyor erkekleri ödüllendiriyoruz adeta” dedi.

Müjdat Gezen “Atatürk zamanında kadına şiddet ve çocuk istismarı yoktu”

Buket Aydın Baykal (TV Sunucusu) “Elimize bazen öyle haberler geliyor ki kullanmakta zorlanıyoruz. Etrafımızda cinsel tacize uğramış bir çocuk varsa yaşadıklarını anlatması ve çözümü için ona yol gösterin. Ve okulunda bunu yaparak okul müdürünün en ağır cezayı almasını sağlayan Saadet öğretmen için alıyorum bu ödülü.

Hande Yener “Çok küçük yaşta evlenmiş bir kadın olarak bugün kadına şiddet uygulayan herkesi kınıyorum”

Koray Avcı “Konu kadına şiddet, kadına saygısızlık, kadına sevgisizlik olamaz. Çünkü kadın olmazsa kusura bakmayın beyler ama hayatımızda hiçbir şey olmaz. Şiir olmaz şarkı olmaz aşk olmaz”

Hakan Altun “Herkesin 1 Mayıs’ını kutluyorum. Az önce Canan Karatay hocam konuşurken annesi yaşında bir kadına laf söyleyen bir adamın olması beni çok üzdü. Konu kadına şiddetken ve bu kadar önemliyken keşke bu gece burada bu yaşanmasaydı. Karısına bir kere bile sert bir kelime etmemiş bir babanın oğluyum. Babamla gurur duyuyorum.

Mesut Yar “Bu ödülü karım için alıyorum. Çünkü bugün ben varsam karım var diyedir. Canan Karatay hocamın bu gece söylediklerini inkar edenlere rağmen her cümlesinin altına imzamı atıyorum. Yaşasın kadınlar…

Emre Altuğ “Çocuklara tecavüz edip onları istismar edenlerin idam edilmelerine karşıyım. Çabucak ölüp kurtulmamaları gerekiyor. Kadına şiddet bu gece burada gördüğünüz gibi sadece fiziksel olarak yapılmıyor. Canan hocaya yapıldığı gibi sözle de yapılıyor. Sözle yapılan şiddeti de kınıyorum”

Cem Öğretir (atv haber sunucusu) “Annemden, eşimden,kızımdan ve tküm kadınlardan özür dilerim. Yaptığımız haberlerle kadınlara şiddeti önleyemedik, önüne geçemedik”

Murat Yıldırım stüdyodan canlı bağlandı…

Atv’nin “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması Yılın Bilgi Yarışma Programı dalında ödüle layık görüldü. Ödülü almak için geceye katılacak olan sunucu Murat Yıldırım stüdyoda çekimlere kalınca geceye katılamadı. Ancak kurulan canlı yayın ile Murat Yıldırım geceye dev ekran aracılığıyla katılarak ödülünü aldı ve gecenin sunucularıyla canlı yayında sohbet etti.

TÖRENDE ÖDÜL ALAN İSİMLER

FARK YARATANLAR ÖDÜLÜ:

-Uluslararası Başarı Ödülü: Kerem Çatay - Ay Yapım

-Türkiye’nin En Güvenilir Hekimi: Dr. Canan Karatay

-Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü: Vahit YILDIRIM - GOSB Başkanı

-Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi : “POLİSAN “Her Ses Bir Nefes”

-Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: İhtiyaç Haritası - Mert Fırat

-Yılın Sosyal Yardım Kuruluşu: AHBAB - Haluk Levent

-Kültür ve Sanata Katkı Ödülü: Mustafa Erdoğan

-Yılın Engelli Dostu Programı: Engelsiz Sahne-TRT Müzik

-Yılın Köşe Yazarı: Cengiz Semercioğlu / Hürriyet-Kelebek

-Yılın Röportajı: “Mucizeyi Beklerken” - Gülben Ergen - Hürriyet

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ:

Mustafa Keser

Şinasi Günaydın

Bahar Öztan

Serpil Benay

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-Yılın Sinema Filmi: Ayla

-Yılın Film Yapımcısı: Mustafa Uslu - Dijital Sanatlar (Ayla)

-Yılın Sinema Oyuncusu: İsmail Hacıoğlu (Ayla) / Tuvana Türkay (Olanlar Oldu)

-Yılın Komedi Oyuncusu: Doğu Demirkol (Ölümlü Dünya filmiyle)

-Yılın Kadın Modacısı : Nur Yerlitaş

-Yılın Haber Kanalı: A Haber

-Yılın Haber Merkezi: Show TV Haber Merkezi

-Yılın Haber Spikeri : Buket Aydın Baykal -NTV /Cem Öğretir-ATV

-Yılın Tartışma Prog.: Türkiye’nin Nabzı / Didem A. Yılmaz/ Habertürk

-Yılın Gece Haber Bülteni: Fuat Kozluklu ile Gece Bakışı - TRT Haber

-Yılın Müzik Eğlence Programı: Farklı Sahne-Sinan Akçıl / TRT Müzik

-Yılın Spor Programı: Beyaz Futbol - Beyaz TV

-Yılın Bilgi Yarışma Programı: Kim Milyoner Olmak İster - ATV

-Yılın Sabah Haber Programı: Gün Başlıyor-Ceren BEKTAŞ / Habertürk

-Yılın Tolk Show Programı: Mesut Yar ile Laf Çok / 360 TV

-Yılın Kuşak Programı: Balçiçek İlter ile “Olay Yeri” - Star TV

-Yılın Haftasonu Programı: Özlem Denizmen ile Kadınca/Star TV

-Yılın Dizisi: Söz/Star TV- TİMS-B

-Yılın Dönem Dizisi: Vatanım Sensin/Kanal D

-Yılın Drama Dizisi: Çukur- Show TV/Ay Yapım

-Yılın Polisiye Dizisi: Arka Sokaklar/Star TV

-Yılın Drama Dizisi: Ufak Tefek Cinayetler/Star TV/Ay Yapım

-Yılın İnternet Dizisi: Fİ/Puhu TV/Ay Yapım

-Yılın Dizi Yönetmeni: Yağız Alp Akaydın/ Söz

-Yılın En İyi Dizi Oyuncusu: Tolga Sarıtaş-Özge Özpirinçci

-Yılın Magazin Tartışma Programı: Söylemezsem Olmaz/Beyaz TV

-Yılın En İyi Gezi Programı: Kürşat ile Gündüz Gece/Kanal 7

-Yılın Yarışma Programı: Survivor/TV8

-Yılın TV Programı: Esra Erol’la/ATV

-Yılın Program Sunucusu: Müge ANLI/ATV

-Yılın Müzik Programı: RUBATO ile Bir Başka Şarkı/NTV

-Yılın Magazin Programı: Magazin D- Kanal D

-Yılın Program Yönetmeni: Erdinç ÖZYURT-Kral TV

-Yılın Radyosu: Kral Pop Radyo/Kral Group

-Yılın Radyo Programı: Afrikalı ALİ/ Kral FM

MÜZİK ÖDÜLLERİ

-Yılın Şarkısı: Ben Ne Yangınlar Gördüm- Ebru Yaşar

-Yılın Albümü:Biraz Pop Biraz Sezen/Sezen Aksu /DMC

-Yılın Proje Albümü: Yaşar GAGA “Alakasız Şarkılar”-Poll Production

-Yılın Saygı Albümü: Yıldırım Gürses Şarkıları/Emre Altuğ/Poll Prod.

-Yılın Pop Yorumcusu: Hande Yener- Murat DALKILIÇ

-Yılın Grubu: Grup ZAKKUM

-Yılın Özgün Müzik Yorumcusu: Koray AVCI

-Yılın THM Yorumcusu: KUBAT- Seher DİLOVAN

-Yılın Fantazi-Pop Yorumcusu: Ebru Yaşar-Hakan Altun

-Yılın Rock Yorumcusu:Umut KUZEY

-Yılın Çıkış Yapan Yorumcusu: Nil ANKA/ Veysel MUTLU

-Yılın Düet Şarkısı:“Asla Bitmiyor” İntizar - S.Kaya

-Yılın Klibi: “Tüh Tüh”- Aydın Kurtoğlu Yön: Kemal Başbuğ

-Yılın Sahne Performansı: Buziki Orhan

-Yılın Single: İdo “Ya Da Boşver”

-KKTC Yılın İkilisi: Fahriye ÖZAY-Soyhan BİLGEER (Mağusa Limanı)

-Digital’de En Çok Dinlenen Şarkı-“İki Aşık”-Ersay ÜNER/DMC

-Yılın Alternatif Pop Yorumcusu: Şenay LAMBAOĞLU (Yorumcu)

KURUMSAL ÖDÜLLER

-Yılın Şehir Oteli: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel

-Yılın İşkadını: Aydan Gömügen Tuncay-Kare Anaokulu

-Yılın Girişimci İş Kadını: Özlem Safiye Kurt-Adem Havva

-Yılın Genç Girişimcisi: Muhammed Koşan- (Fresh Future YK Başk)

-Yılın Belediye Başkanı : Osman Develioğlu-Bahçelievler Bel. Bşk

-Yılın Pup-Eğlence Mekanı: Ouzo Kalamış

-Yılın Eğitim Kurumu: Mektebim Okulları

-Yılın En İyi Restaurantı: Ataköy Marina Namlı Steak House Rest.

-Yılın En İyi Estetisyeni: Pervin DİNÇER/Beauty Consultancy

-Yılın En İyi Yaratıcı Konsepti: JETBİTE

-Yılın En İyi Saç Ekim Merkezi: Avrupa Saç Ekimi-Mehmet Güçlü

-Yılın Kişisel Gelişim Uzmanı: Can Aydoğmuş

-Yılın Organizasyon Firması: ACUN Menajerlik Organizasyon

-Yılın Girişimcisi- Caner Şahin - Akbarkod

Haber: Aziz Karataş



