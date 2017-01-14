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"Orhan Hocamız örnek bir hayat sergilemiştir"

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, vefat eden Prof. Dr. Orhan Okay hakkında, "Orhan Hocamız, ilkeli duruşuyla örnek bir hayat sergilemiş, Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur." dedi.

"Orhan Hocamız örnek bir hayat sergilemiştir"

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, vefat eden Prof. Dr. Orhan Okay hakkında, "Orhan Hocamız, ilkeli duruşuyla örnek bir hayat sergilemiş, Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur." dedi.

14 Ocak 2017 Cumartesi 11:51
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"Orhan Hocamız örnek bir hayat sergilemiştir"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, vefat eden Prof. Dr. Orhan Okay'ın Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuş değerli bir bilim adamı olduğunu bildirdi.

Avcı, "Hocaların hocası" olarak adlandırılan Okay'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Değerli hocamız Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay'ın vefatını öğrenmenin teessürü içindeyiz. Orhan Hocamız, ilkeli duruşuyla örnek bir hayat sergilemiş, Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur. Yetiştirdiği talebeleri ve ardında bıraktığı entellektüel miras ile her zaman hayırla yad edilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine, üniversite ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Fatih Üniversitesinde öğretim üyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde redaktör olarak görev yapan Okay, dün kalp yetmezliği sonucu tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kariyeri boyunca Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Kültür Adamı Ödülü" ve "Eleştiri Ödülü", Kombassan Vakfı Mevlana Büyük Ödülleri kapsamında "Edebiyat Ödülü" ve TMKV İnceleme Ödülü' sahibi olan Okay'ın, "Sanat ve Hayat", "Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Naturalisti", "Abdülhak Hamid'in Romantizmi", "Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Mithad Efendi", "Hüsn ü Aşk, Şeyh Galip", "Ahmet Haşim'in Şiirlerinin Sembolizm Açısından Yorumu", "Safahat, Mehmet Akif Ersoy", "Edebiyat ve Sanat Yazıları", "Mehmet Akif: Bir Karakter Heykelinin Anatomisi", "Ahmet Hamdi Tanpınar", "Bir Başka İstanbul" gibi çok sayıda eseri bulunuyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi AvcıProf. Dr. Orhan OkayTürk EdebiyatıEntellektüel miras
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