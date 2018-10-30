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ÖRGÜ FESTİVALİ'NE YOĞUN İLGİ

Türkiye'de on binleri bir araya getiren, bu yıl ilk kez düzenlenen Örgü Festivali, geçtiğimiz gün kapılarını görkemli bir organizasyon ile örgüseverlere açtı.

ÖRGÜ FESTİVALİ'NE YOĞUN İLGİ

Türkiye'de on binleri bir araya getiren, bu yıl ilk kez düzenlenen Örgü Festivali, geçtiğimiz gün kapılarını görkemli bir organizasyon ile örgüseverlere açtı.

30 Ekim 2018 Salı 16:11
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ÖRGÜ FESTİVALİ'NE YOĞUN İLGİ

HABER: AZİZ KARATAŞ

Hobium.com’un  destek verdiği ve İstanbul Deniz Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte; müzikten örgü atölyelerine, örgü hikayelerinden tasarımlara kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi. Festival kapsamında gerçekleşen söyleşiye de katılan Derya Baykal, örgü hakkında merak edilenleri cevapladı. 

Festivalde Derya Baykal’a ilgi büyüktü. Katılımcılar ile tek tek saatlerce fotoğraf çektiren Baykal, örgüseverler ile birlikte örgü ördü.

Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu Birgül Ulusoy'un yanı sıra; Ayçin Tuyun, Fercan Bay, Ayçin İnci, Esra Sönmezer gibi birçok ünlü isminde katıldığı etkinlik, uzun süre devam etti. Uzun kuyruklar oluşmasına da sebep olan festival ünlü konuklarında örgüseverler ile buluşması ile son buldu.

  

  

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Anahtar Kelimeler:
Örgü FestivaliDerya Baykal
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