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'Organize İşler 2' filminin çekimleri devam ediyor

Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı "Organize İşler" filminin devamı İstanbul'da çekiliyor.

'Organize İşler 2' filminin çekimleri devam ediyor

Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı "Organize İşler" filminin devamı İstanbul'da çekiliyor.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:47
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'Organize İşler 2' filminin çekimleri devam ediyor

Konuya ilişkin açıklamaya göre, 2018-2019 sinema sezonunun merakla beklenen filmi "Organize İşler 2"de, başrolün yanı sıra yönetmen koltuğuna da oturan Erdoğan, senaryoyu kendisi kaleme aldı.

Haziran ayının sonunda başlayan filmin çekimleri, İstanbul'da Kadıköy ilçesinin yanı sıra Moda, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Karaköy gibi semtlerde devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, halkın ve semt esnafının çekimlere gösterdiği samimi ilgiden ekip olarak memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Filmimizin çekimlerinin yapıldığı bölgelerdeki halkın sevgisi ve özellikle de çekimler sürecinde bize, ekibimize verdikleri desteğin değeri ölçülemez. Bu büyük sevgiyi yaşamanın yanında, çekimlere gösterdikleri saygı da işimizi yapmamızı kolaylaştırıyor."

Demet Akbağ, Ata Demirer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un da oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin, 4 Ocak'ta vizyona girmesi planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Organize İşler 2Organize İşlerDemet AkbağAta DemirerKıvanç Tatlıtuğ
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