Ordu'nun tarihi eserlerinin maketini yaptı

Ordu'da yaşayan geleneksel el sanatları ustası Cihan Ataş, kentin tarihi eserlerinin maketlerini yaptı.

Vali İrfan Balkanlıoğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ataş'ın, Akyazı Mahallesi'ndeki "Sanat Evi" atölyesini ziyaret etti.

Ataş'ın yaptığı Yason Kilisesi, Hazinedaroğlu Konağı, Çivisiz Cami, Taşbaşı Kilisesi, Sağra Konağı'nın maketlerini ve diğer eserleri inceleyen Balkanlıoğlu, sanatçıyı tebrik etti.

"Eserlerin maketini yaptıktan sonra sergilemek istiyorum"

Vali Balkanlıoğlu, bu tür çalışmaların kentin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı.

Ordu'nun kendine özgü mimarisi bulunduğuna işaret eden Balkanlıoğlu, "İlçe ve köy gezilerimizde çok değerli eserlerle karşılaşıyoruz. Bunların başında çivisiz camiler ve eski tarihi konaklar geliyor." dedi.

Eserlerin yapımının uzun süre aldığını belirten Ataş, "Bu süreçte bana en büyük desteği eşim sağlıyor. Onun sayesinde yılmadan, bıkmadan Ordu'nun tarihi eserlerinin minyatürünü yapmayı sürdürüyorum. İnşallah tüm ilçelerimize ait eserlerin maketini yaptıktan sonra bunu sergilemek istiyorum. Bunun için de desteğe ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.