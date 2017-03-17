Operanın yıldızları başkentlilerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlük, 2016-2017 sanat sezonunda, doğumunun 100'üncü yılı münasebetiyle Aydın Gün'ü tüm sahnelerinde bir dizi konserle anacak.

Bu kapsamda, ilki Mersin'de gerçekleştirilen "Opera Yıldızları" konserinin ikincisi, 2 Nisan'da Ankara Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Aydın Gün'ün anılacağı konserde, dünya opera repertuvarının en seçkin eserlerinden bölümler sunulacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve orkestra şefi olan Selman Ada'nın yöneteceği konserlerde, Türkiye'yi uluslararası düzeyde başarıyla temsil eden devlet operasının yıldız solistleri soprano Zerrin Karslı ve Deniz Yetim, bariton Caner Akgün, bas Tuncay Kurtoğlu ve tenor Murat Karahan sahne alacak.