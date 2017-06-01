Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97249
ALTIN
143.825
DOLAR
3.5324
STERLIN
4.5354
EURO
3.9673
TÜBİTAK desteğiyle cilt lekelerini yok etti
TÜBİTAK desteğiyle cilt lekelerini yok...
Tansiyonunu ve kolesterolünü en çok kadınlar ölçtürüyor
Tansiyonunu ve kolesterolünü en çok...
Bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona giriyor
Bu hafta 4'ü yerli 8...
Ligde son hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Ligde son hafta maçlarının hakemleri...
Türkiye 25. sıraya geriledi
Türkiye 25. sıraya geriledi

Opera ve bale seyircisi azaldı

Türkiye'de 2015-2016 sezonunda, önceki sezona göre opera ve bale seyirci sayısı yüzde 19,1 azalarak 272 bin 578 oldu. Söz konusu dönemde orkestra, koro ve topluluklarda toplam izleyici sayısı yüzde 4,2 gerileyerek 463 bin 422 olarak kayıtlara geçti.

Opera ve bale seyircisi azaldı

Türkiye'de 2015-2016 sezonunda, önceki sezona göre opera ve bale seyirci sayısı yüzde 19,1 azalarak 272 bin 578 oldu. Söz konusu dönemde orkestra, koro ve topluluklarda toplam izleyici sayısı yüzde 4,2 gerileyerek 463 bin 422 olarak kayıtlara geçti.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:40
10 Okunma
Opera ve bale seyircisi azaldı

ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, 2016'da 6 ilde opera ve bale gösterisi yapılırken, ülke genelindeki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 19,1 azalarak 272 bin 578 oldu. Bu dönemde oynanan eser sayısı yüzde 10,5 geriledi ve 170'te kaldı.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2015-2016 sezonunda, bir önceki sezona göre opera ve bale salonlarında gösteri sayısı yüzde 9,7 azalışla 685'e geriledi.

Söz konusu sezonda opera ve bale gösterimi yapılan 6 ilin tamamında izleyici sayılarında düşüş olurken bir önceki sezona göre en fazla gerileme yüzde 27,5 ile Mersin'de görüldü. Bu düşüşü yüzde 26,3 ile İstanbul, yüzde 22,9 İzmir takip etti.

Orkestra, koro ve topluluklarda izleyici sayısı

Orkestra, koro ve topluluklarda toplam izleyici sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 4,2 azalarak 463 bin 422 olarak kayıtlara geçti. Orkestra izleyici sayısı ise bu dönemde yüzde 2,8 artarak 155 bin 811'e ulaştı. Koro izleyici sayısı yüzde 18,2 azalarak 73 bin 437'ye, topluluk izleyici sayısı ise yüzde 3,3 gerileyerek 234 bin 174'e düştü.

Koro izleyici sayısı, 2015-2016 sezonunda gösterisi yapılan illerden Samsun'da yüzde 20,2, Diyarbakır ve Elazığ'da yüzde 20 arttı, Şanlıurfa'da aynı kaldı. Aynı dönemde izleyici sayısının en çok azaldığı iller ise yüzde 68,6 ile Sivas, yüzde 38,1 ile İzmir ve yüzde 35,8 ile Bursa olarak kayıtlara geçti.

Toplulukların yaptıkları gösteri sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 32,7 azalarak 136'ya geriledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
OperaBaleSeyirci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması yurt dışında ilgi uyandırdı
Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması yurt dışında ilgi uyandırdı
Bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona giriyor
Bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona giriyor
'Kutsal Emanetler'in 500 yıllık sergisi
'Kutsal Emanetler'in 500 yıllık sergisi
Münir Nurettin Selçuk'un şarkıları Zorlu PSM'de yorumlanacak
Münir Nurettin Selçuk'un şarkıları Zorlu PSM'de yorumlanacak
Harun Reşit Kalesi'nde tarihe yolculuk
Harun Reşit Kalesi'nde tarihe yolculuk
'Sanatın iyileştirici gücü' hastanede
'Sanatın iyileştirici gücü' hastanede

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ