Opera ve bale seyircisi azaldı

ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2016'da 6 ilde opera ve bale gösterisi yapılırken, ülke genelindeki Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 19,1 azalarak 272 bin 578 oldu. Bu dönemde oynanan eser sayısı yüzde 10,5 geriledi ve 170'te kaldı.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2015-2016 sezonunda, bir önceki sezona göre opera ve bale salonlarında gösteri sayısı yüzde 9,7 azalışla 685'e geriledi.

Söz konusu sezonda opera ve bale gösterimi yapılan 6 ilin tamamında izleyici sayılarında düşüş olurken bir önceki sezona göre en fazla gerileme yüzde 27,5 ile Mersin'de görüldü. Bu düşüşü yüzde 26,3 ile İstanbul, yüzde 22,9 İzmir takip etti.

Orkestra, koro ve topluluklarda izleyici sayısı

Orkestra, koro ve topluluklarda toplam izleyici sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 4,2 azalarak 463 bin 422 olarak kayıtlara geçti. Orkestra izleyici sayısı ise bu dönemde yüzde 2,8 artarak 155 bin 811'e ulaştı. Koro izleyici sayısı yüzde 18,2 azalarak 73 bin 437'ye, topluluk izleyici sayısı ise yüzde 3,3 gerileyerek 234 bin 174'e düştü.

Koro izleyici sayısı, 2015-2016 sezonunda gösterisi yapılan illerden Samsun'da yüzde 20,2, Diyarbakır ve Elazığ'da yüzde 20 arttı, Şanlıurfa'da aynı kaldı. Aynı dönemde izleyici sayısının en çok azaldığı iller ise yüzde 68,6 ile Sivas, yüzde 38,1 ile İzmir ve yüzde 35,8 ile Bursa olarak kayıtlara geçti.

Toplulukların yaptıkları gösteri sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 32,7 azalarak 136'ya geriledi.