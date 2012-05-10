Olimpiyat meşalesi ateş aldı

ATİNA - Tarihi kasabadaki 2500 yıllık Hera Tapınağı'nda, Yunanistan Olimpiyat Komitesi (HOC) tarafından düzenlenen törende, ilk ateş baş rahibe kıyafetli Ino Menegaki tarafından meşaleyi ilk olarak taşıyacak Dünya Yüzme Şampiyonu Spyros Gianniotis'e verildi.



Törene, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Jacques Rogge, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları Düzenleme Komitesi Başkanı Sebastian Coe, İngiltere Spor ve Olimpiyat Bakanı Hugh Robertson ve İngiltere'nin Atina Büyükelçisi David Landsman katıldı.

Olimpiyat meşalesi önce Yunanistan'da dolaşacak, ardından da çeşitli ülkeleri geçerek 27 Temmuz'da Londra'ya ulaşacak.

Meşale, 1896'da ilk modern olimpiyat oyunlarının düzenlendiği Atina Panathinaiko Stadı'nda 17 Mayıs'ta düzenlenecek törenle, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları Düzenleme Komitesi'ne verilecek. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları, 27 Temmuz-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.