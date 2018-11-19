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Oblomov tiyatroya uyarlandı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Oblomov tiyatroya uyarlandı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:50
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Oblomov tiyatroya uyarlandı

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

ÖLÜMSÜZ DÜNYA KLASİĞİ OBLOMOV TİYATROYA UYARLANDI

BİLETLER GÜNLER ÖNCE TÜKENİYOR 

Rusya Yalta Anton Çehov ödüllü oyuncu Erdem Topuz'un kurucusu olduğu Dionysos Tiyatro'dan ölümsüz dünya Klasiği Oblomov , 26 Ekim Cuma ve 11 Kasım Pazar gecesi Tatavla Sahne Cihangir'de seyircisiyle buluştu. Kapalı gişe prömiyerle perde açan oyunun bir sonraki gösterisinin biletleri de günler öncesinden tükendi. Türkiye' de ilk de defa tiyatro sahnesinde sergilenen eserin gösterimleri Cihangir Tatavla Sahnede gerçekleşti, oyunun yönetmeni ve başrol oyuncusu Erdem Topuz, romandan çevirisini yapıp sahneye uyarladığı Oblomov da Erdem Topuz' un yanısıra, Şehir Tiyatrolarından tanıdığımız Eraslan Sağlam, tiyatro ve sinema Oyuncusu Arzu Suriçi Kireççi , tiyatro oyuncusu ve müzisyen Işık Tolgay , tiyatro oyuncusu ve müzisyen Ebru Alkanat ve genç tiyatro oyuncusu ve dansçı Anıl Doğan Albayrak'ın rol alıyor. Oyunda kullanılan sahne dekorları ve dönemsel kostümler seyirciyi hayran bırakıyor. Oblomov’u izlemek isteyen okuyucularımıza, davetiyelerin günler öncesinden tükenmesi sebebi ile yerinizi önceden ayırtmanızı tavsiye ediyoruz. Gündelik hayatımızın içinde umutları kırılan, hayallerinden vazgeçmiş kendini evine kapatmış duyarlı, zeki bir o kadar da komik Oblomov (Erdem Topuz) karakterinin , uşağı Zahar (Eraslan Sağlam), eve gelen ziyaretçi Aleksiyev (Anıl Doğan Albayrak) ve en yakın arkadaşı Ştoltz'la (Işık Tolgay) sahnede şaşırtıcı bir rejiyle ve çok kaliteli ve samimi oyunculukla sergilendigi oyunda diyaloglar ve aksiyon seyirciyi gülmekten kırarken yaşadığımız hayatın anlamsızlığı üzerine de düşünmemize neden oluyor. Ivan Gonçarov'un bu dev klasik eseri Oblomov’un Türkiyede' ki ilk tiyatro versiyonunu Anadolu turnesi öncesinde 25 Kasım Pazar günü Tatavla sahnesinde saat 19:00 da izleyebilirsiniz. 

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Anahtar Kelimeler:
OblomovTiyatro
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