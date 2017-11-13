Nuray Karpuzcu İstanbul Kitap Fuarında İmzaladı

İstanbul Beylikdüzü Tüyap fuar merkezinde düzenlenen 36.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarına hafta sonu Nuray Karpuzcu gibi onlarca ünlü yazar imza günü yapmasıyla yüz binler fuara akın etti.Üst geçitler insan sirkülasyonuna cevap veremedi. Fuar ziyaretçileri E-5 yolunu keserek karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldı.

Kahramanmaraş Göksunlu yazar Nuray Karpuzcu'yu İstanbul Kitap Fuarındaki imza gününde yalnız bırakmayan 46 TV genel koordinatörü Eyüp Kadir Kılcı manevi destek oldu. Fuarda video röportaj yaptı. Sağlıklı yaşam koçu ve sanat danışmanı yazar Nuray Karpuzcu'nun imza gününde aynı yayın evi ve stantta iki hemşehrisi Nejla Aslan Kurt ve Sema Maraşlı kitaplarıyla yan yana imza yaması apayrı bir güzellik oldu.

Yazar Nuray Karpuzcu 46 TV röportajı sonrası birlik ve dayanışma örneği sergileyerek hemşehrisi yazarların kitaplarıyla imza gününe özel poz vermeyi de ihmal etmedi.