Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102620
ALTIN
179.489
DOLAR
4.2535
STERLİN
5.7637
EURO
5.0920
Sanatını denize taşıdı
Sanatını denize taşıdı
Tatilcilere para uyarısı
Tatilcilere para uyarısı
CHP'ye öğretmen aday
CHP'ye öğretmen aday
Yasemin üst üste 3. kez altın madalya kazandı
Yasemin üst üste 3. kez...
Zam şampiyonu
Zam şampiyonu

Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek

İsveç Akademisi, yaşanan cinsel saldırı ve bilgi sızıntısı skandalı nedeniyle bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmesinin ertelendiğini duyurdu.

Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek

İsveç Akademisi, yaşanan cinsel saldırı ve bilgi sızıntısı skandalı nedeniyle bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmesinin ertelendiğini duyurdu.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:27
18 Okunma
Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel'i veren İsveç Akademisi, yaşanan cinsel saldırı ve bilgi sızıntısı skandalı nedeniyle bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmesinin ertelendiğini duyurdu.

Akademiden yapılan açıklamada, kararın geçen ay basın organlarına yansıyan ve bazı akademi üyeleri ile ailelerinin adının karıştığı iddiaların ardından kamuoyunda kuruma karşı duyulan güvenin azalması nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülü kazananıyla aynı anda açıklanacağı belirtildi.

Akademinin daha önce de 7 kez farklı gerekçelerle ödül sahibinin açıklanmasını ertelediği, bunlardan 5'inde ödülün ertesi yıl yeni ödülle verildiği anımsatıldı.

Ödül sahibini belirleme sürecinin halihazırda ileri aşamalarda olduğu ve olağan şekilde devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, kazananın duyurulmasının Akademiye güvenin yeniden tesis edilene kadar ertelenmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

İsveç Akademisi geçici Daimi Sekreteri Anders Olsson imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "İsveç Akademisinin aktif üyeleri, mevcut güven krizinin değişim için uzun dönemli ve basiretli bir çabayı gerektirdiğinin farkındadır. 2018 Nobel Ödülü'nü kazananın açıklanmasından önce kamu güvenini yeniden tesis etmek için zamana ihtiyacımız var. Bu, geçmiş ve gelecek ödül sahiplerine, Nobel Vakfına ve genel kamuoyuna saygımızın gereğidir." ifadelerine yer verildi.

Ödül kazanan 7 kişinin ismi önceden sızdırılmış

İsveç'te yayın yapan "Dagens Nyheter" gazetesinin geçen ay yayımladığı haberde, Akademi üyesi şair Katarina Frostenson'un eşi Jean-Claude Arnault'nun 7 kez, Nobel Ödülü'nü kazanan kişilerin ismini önceden kamuoyuna sızdırdığı iddia edilmişti. Arnault, İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın da aralarında bulunduğu 19 kadına cinsel tacizle suçlanıyor. Bu kişiler arasında Akademi üyelerinin eşleri ve kızlarının da yer aldığı öne sürülüyor.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra Akademi üyesi Peter Englund, Klas Ostergren ve Kjell Espmark istifa etmişti. Daha sonra da Akademinin Daimi Sekreteri Sara Danius istifasını sunmuştu.

İsveç Akademisi tarafından 1901'den bu yana verilen Nobel Edebiyat Ödülü, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri kabul ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 Nobel Edebiyat ÖdülüNobelNobel Edebiyat Ödülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATIKLARIN SANATÇISI ŞİNASİ YELKENCİ
ATIKLARIN SANATÇISI ŞİNASİ YELKENCİ
Aktör Cosby ve Yönetmen Polanski Akademi üyeliğinden çıkarıldı
Aktör Cosby ve Yönetmen Polanski Akademi üyeliğinden çıkarıldı
"Kadim Dostlar" sergisi açıldı
"Kadim Dostlar" sergisi açıldı
6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali başladı
6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali başladı
"Güzel Türkiyem"
"Güzel Türkiyem"
Barselona Türk Filmleri Festivali Başlıyor
Barselona Türk Filmleri Festivali Başlıyor
Leyla Gencer'in vefatının 10 yılı anılıyor
Leyla Gencer'in vefatının 10 yılı anılıyor
6. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali 2 Mayıs'ta başlıyor
6. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali 2 Mayıs'ta başlıyor
Farklı Kültürler “Cross Cultural Day”de Buluştu
Farklı Kültürler “Cross Cultural Day”de Buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ