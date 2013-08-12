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New York'ta Dominik Günü Yürüyüşü

Dominik Günü Yürüyüşü'nü 500 binden fazla kişi izledi

New York'ta Dominik Günü Yürüyüşü

Dominik Günü Yürüyüşü'nü 500 binden fazla kişi izledi

12 Ağustos 2013 Pazartesi 11:44
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New York'ta Dominik Günü Yürüyüşü

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde düzenlenen 32. Geleneksel Dominik Günü Yürüyüşü'nü 500 binden fazla kişi izledi. 

Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve bazı belediye başkanı adaylarının da katıldığı yürüyüş 6. Cadde üzerinde yapıldı. 

Dominiklere özgü kıyafet ve kostümler giyen yaklaşık 10 bin kişinin yürüyüşü 3 saat sürdü. Yürüyüşe katılan Dominikli dansçılar, yerel ezgiler eşliğinde performanslarını sergiledi. 

Yürüyüş süresince New York polisi çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. 

New York'taki seçmenlerin yüzde 30'unu oluşturan Hispaniklerin etkinlikleri, yaklaşan seçimler nedeniyle siyasilerden yoğun ilgi görüyor. Dominikliler, Porto Rikoluların ardından New York'ta yaşayan en büyük Hispanik grubu temsil ediyor. Şehirde yaşayan yaklaşık 2 milyon Hispanik'in yaklaşık 600 bininin Dominikli olduğu tahmin ediliyor.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 11:45
Anahtar Kelimeler:
Yürüyüş
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