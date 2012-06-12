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''Neşter'' tutan eller bu sefer fırça salladı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 100'e yakın doktor ve hemşirenin yaptığı yağlıboya resimleri, Numuneli Ressamlar Sergisi'nde sanatseverlerle buluştu.

''Neşter'' tutan eller bu sefer fırça salladı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 100'e yakın doktor ve hemşirenin yaptığı yağlıboya resimleri, Numuneli Ressamlar Sergisi'nde sanatseverlerle buluştu.

12 Haziran 2012 Salı 13:40
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''Neşter'' tutan eller bu sefer fırça salladı
ANKARA - Hastane Başhekimlik giriş lobisinde sanatseverlerle buluşan serginin açılışı, Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Başhekim Prof. Dr. Nurullah Zengin ve pek çok davetlinin katıldığı törenle yapıldı. 

Kafkas, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıkta ekol olarak tanımladığı Numune Hastanesi'nde pek çok değerli sağlık çalışanının yetiştiğini belirterek, ''Sağlık çalışanlarımız, bugüne kadar sağlığa dair çalışmalara imza attılar, bu sefer tablolarına güzel imzalar atmışlar. Kutluyorum'' diye konuştu. 
Serginin yurt dışından da büyük talep gördüğünü vurgulayan Efe, geçen yıl Paris'te açılan serginin bu yıl da Viyana'da açılacağını dile getirdi. Efe, daha sonraki yıllarda da ABD, İngiltere ve Kıbrıs'ta da sergiler açacaklarını bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 05:41
Anahtar Kelimeler:
Neşter
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