''Neşter'' tutan eller bu sefer fırça salladı

ANKARA - Hastane Başhekimlik giriş lobisinde sanatseverlerle buluşan serginin açılışı, Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Başhekim Prof. Dr. Nurullah Zengin ve pek çok davetlinin katıldığı törenle yapıldı.



Kafkas, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıkta ekol olarak tanımladığı Numune Hastanesi'nde pek çok değerli sağlık çalışanının yetiştiğini belirterek, ''Sağlık çalışanlarımız, bugüne kadar sağlığa dair çalışmalara imza attılar, bu sefer tablolarına güzel imzalar atmışlar. Kutluyorum'' diye konuştu.

Serginin yurt dışından da büyük talep gördüğünü vurgulayan Efe, geçen yıl Paris'te açılan serginin bu yıl da Viyana'da açılacağını dile getirdi. Efe, daha sonraki yıllarda da ABD, İngiltere ve Kıbrıs'ta da sergiler açacaklarını bildirdi.