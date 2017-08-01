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Neslihan Yeldan yanıtladı

Londra’da kurulu ve kadınlara yönelik çalışmalarıyla tanınan İngiltere Kadın Platformu, “Sohbet Klubü”nde ünlü tiyatro, sinema ve dizi sanatçısı Neslihan Yeldan’ı ağırladı.

Neslihan Yeldan yanıtladı

Londra’da kurulu ve kadınlara yönelik çalışmalarıyla tanınan İngiltere Kadın Platformu, “Sohbet Klubü”nde ünlü tiyatro, sinema ve dizi sanatçısı Neslihan Yeldan’ı ağırladı.

01 Ağustos 2017 Salı 18:55
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Neslihan Yeldan yanıtladı

“Kadın ve Sanat”konulu söyleşide konuşan Neslihan Yeldan, “Her zaman gelişmeye ihtiyacımız var. Şöhret insanın başını çok çabuk döndürür Aslında kimseden farklı değiliz” dedi.

İNGİLTERE- İKP’nin geleneksel “Sohbet Klubü”nün Haziran ayı son programı, Canary Wharf’daki Haz Ev Restaurant’da gerçekleşti. İKP Kurucu ve Yöneticisi Nilgün Yıldırım’ın yönettiği sohbette, Neslihan Yeldan “ Kadın ve Sanat”konusu üzerinde konuşarak, soruları yanıtladı.

Konukların güzelliği ve içtenliğine hayran kaldığı sanatçı, en son STAR TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde, gelinin teyzesi Senem’i başarıyla canlandırdı. Yeldan, sanat hayatın anasıl başladığını, ülkemizde kadın sanatçı olmanın getirdiği sorumluluk anlayışısıyla, işinin 18 yaşından beri çok severek, titizlikle yaptığını dile getirdi. Yıldız Kenter gibi bir ustanın öğrencisi olarak yetişmekten gurur duyduğunu dile getiren Yeldan, “ Ben oldum, usta oyuncuyum dediğin anda bitmişsindir. Her zaman gelişmeye ihtiyacımız var. Şöhret insanın başını çok çabuk döndüren bir şey. Aslında kimseden farklı değiliz. Sadece işimizi yapıyoruz. “ dedi.

Oyunculuk kariyerine başlarken ailesinden hiç destek almadığını, buna ragmen beş yıl konservatuarda başarıyla öğrenim gördüğünü söyleyen sanatçı, Yıldır Kenter ve Demek Akbağ gibi ustalarla çalışmakla sanatında büyük birikim kazandığını da vurguladı. Yeldan, tiyatro aşkı orta oyuncularda başlayan sanatçı, Kenter ve Dormen tiyatrolarından başkan BKM ve Duru tiyatro ile kariyer merdivenlerini tırmandığını da söyledi.

Sohbete katılanların sorularını samimiyetle yanıtlayan Neslihan Yeldan, konuklar arasında bulunan öğretmen Sevinç Çağlar’ın yürüttüğü ve dünyanın birçok ülkesinden binlerce çocuğun katıldığı “Aklın Yolu Sevgidir” projesinin simgesi olan bitki tohumlarını , İKP yöneticisi Nilgün Yıldırım ile birlikte dikti.

Konuklarla tek tek fotoğraf cektiren Neslihan Yeldan, Londra'da böyle samimi bir ortamda gerçekleşen sohbete katılmaktan çok mutlu olduğunu ve tekrar geleceğini dile getirdi.

Haber: Zeynep Aydın

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Neslihan Yeldan
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