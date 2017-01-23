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Neşet Ertaş rüzgarı Berlin'de esecek

Neşet Ertaş'ın hayatından yola çıkılarak hazırlanan ve sahnelendiği günden beri kapalı gişe oynayan "Neşe, Dert, Aşk", Berlin'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Neşet Ertaş rüzgarı Berlin'de esecek

Neşet Ertaş'ın hayatından yola çıkılarak hazırlanan ve sahnelendiği günden beri kapalı gişe oynayan "Neşe, Dert, Aşk", Berlin'de tiyatroseverlerle buluşacak.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:34
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Neşet Ertaş rüzgarı Berlin'de esecek

ANKARA - Türk halkının gönlünde "Bozkırın Tezenesi" olarak yer edinen Neşet Ertaşn hayatından yola çıkılarak hazırlanan ve sahnelendiği günden beri kapalı gişe oynayan "Neşe, Dert, Aşk", Berlin'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Şirin Aktemur Toprak'ın yazdığı, Umut Toprak'ın sahneye taşıdığı eser, Theater28’in davetlisi olarak 28-29 Ocak'ta Berlin'de "Theater am Kufürstendamm" sahnesinde perde açacak.

Oyunda Neşet Ertaş'ı canlandıran Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sahneye konulduğu 27 Mart 2015'ten bu yana oyuna seyircinin ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Bu durumun seyirci sayılarına da yansıdığını belirten Ulusoy, oyunla yerleşik tiyatrolar dışında, ulusal ve uluslararası birçok festivale konuk olduklarını bildirdi.

Festivallerde, yabancı sanatçıların kendilerine Neşet Ertaş'ı dinlediklerini ve sevdiklerini söylediğini aktaran Ulusoy, şunları ifade etti:

"Daha önce Frankfurt'ta festivale katılmıştık. Şimdi de Berlin'de tiyatroseverlerle bulaşacağız. Berlin'de büyük bir seyirci kitlesi ve memnuniyetle karşılanacağımızı düşünüyorum. Çünkü Neşet Ertaş, Avrupa'nın her toprağında türkülerini dinletebilmiş, sevgisini, aşkını anlatabilmiş, sanatıyla, insanlığıyla, aşklarıyla tanınan bir usta. 7’den 70’e, zengininden fakirine, işçisinden patronuna, halkından vekiline herkesin bildiği, herkesin aynı uzaklıkla ya da yakınlıkla dinleyebildiği bir sanatçı. Ustanın dediği gibi 'gönülden gelen gönülle gider'. İşte Neşet Ertaş gönülden geleni gönülle gönderebilmiş, sazıyla, sözüyle bunu başarabilmiş bir usta."

Ulusoy, oyunda ellerinden geldiğince usta sanatçının samimiyetini ve duruşunu sahneye taşımaya, seyirciyle onun kurduğu gibi samimi bir diyalog kurmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Zannediyorum bunda da başarılı olduk. Oyunun başarısı zaten seyirci rakamlarına yansıyor. 2 yılda yaklaşık 500 kişilik bir salonda 162 oyunda, kapalı gişe oynayarak 72 bin seyirciye ulaştık. Bu hem biz hem Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü için çok gurur verici." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 23.01.2017 13:36
Anahtar Kelimeler:
BerlinNeşet Ertaş
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