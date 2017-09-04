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Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı

"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı

"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

04 Eylül 2017 Pazartesi 11:49
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Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı

ADIYAMAN

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı bayram tatili boyunca yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırladı.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan bölgede, eşsiz eserlerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliği sayesinde "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" yakıştırması alan Nemrut Dağı'na Almanya, Amerika, İsrail, Ermenistan ve Japonya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından her gün en az 2 bin ziyaretçi geldi.

İzmir’den Nemrut Dağı'ndaki büyüleyici manzarayı görmek için geldiğini belirten Turgay Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa gördüğü tarihi güzelliğe hayran kaldığını ifade etti.

20 kişilik bir İsrail kafilesini getirdiğini dile getiren Mete Karahan ise turistlerin Nemrut Dağı'na hayran kaldıklarını, tekrar gelmek istediklerini ve yeni gelen genç kafilelerin kültür ve tarihi yerleri tercih ettiğini aktardı.

Antalya'dan ailece Nemrut Dağı'nı görmek için geldiklerini dile getiren Mustafa Bozkurt da sahillere yönünü çeviren turistlerin bu tarihi güzellikleri görmemelerinin büyük kayıp olduğunu, tarih fışkıran adeta bir açık hava müzesi olan Nemrut Dağı'nın herkes tarafından mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Nemrut DağıZiyaretçi AkınıAdıyaman
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