NECMİ YAPICI BENİMLE DELİRİR MİSİN DİYECEK 

İSTANBUL- Kadın erkek arasındaki sonsuz çekişmeyi, seyircisiyle birlikte irdeleyen interaktif komedide, gerçek hayatta da karı koca olan Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan Yapıcı oynuyorlar.

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan oyun için Necmi Yapıcı “İlk defa eşimle sahneye çıkıyorum. Daha önce Seksenler dizisinde karşılıklı oynamıştık ama tiyatro sahnesinde bir ilk olacak bizim için..Oyunu doğaçlamaya çok açık bir tarzda sahneliyoruz. Her gün farklı şeyler oluyor. O yüzden oyun metnimiz de hayat kadar canlı kalıyor. Sürprizlere açığız. Ben de fırsattan istifade, gündelik hayatta söyleyemediklerimi sahnede rahat rahat söyleyebiliyorum ..Tabi Nihan’ın da boş duracağını sanmam . Bütün tiyatro severleri kahkahaların bir an bile durmadığı oyunumuza davet ediyoruz. Çünkü kahkaha atmak en iyi ilaçtır. Gelin hep birlikte delirelim” dedi. Mine Artu’nun yazdığı “Benimle Delirir misin” adlı oyunun müzikleri Samuray Gökçe’ye ait. Necmi Yapıcı’nın yönettiği oyun, İstanbul Temaşa Tiyatrosu’yla yoluna devam ediyor.

Haber: Elif Günay