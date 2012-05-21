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Necip Fazıl'ın şiirlerine senfonik beste

Sanatçı Uğur Işılak, Necip Fazıl Kısakürek'in en sevilen eserlerini senfonik tarzda besteleyerek bir araya getirdi

Necip Fazıl'ın şiirlerine senfonik beste

Sanatçı Uğur Işılak, Necip Fazıl Kısakürek'in en sevilen eserlerini senfonik tarzda besteleyerek bir araya getirdi

21 Mayıs 2012 Pazartesi 13:08
1288 Okunma
Necip Fazıl'ın şiirlerine senfonik beste
İSTANBUL - Sanatçı Uğur Işılak, bestelenen şiirler arasında; Sakarya Türküsü, Anneciğim, Canım İstanbul, Zindandan Mehmed'e Mektup gibi bir çok sevilen eserin yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

''Bu projenin yaklaşık 60 kişilik bir orkestra ile konserleri yapılacaktır. Bir çok büyük şehirde bu konserleri devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hani üstat bir beyitinde der ya; 'Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.' Tıpkı buradaki muhteşem tespit, teşhis ve teşbih gibi üstatta adeta eriyen ruhumun kalıbını mısralar halinde yazdığı şiirlere kondurmuştur. Mana ile maddenin; somut ile soyutun, kemiyet ile keyfiyetin ahenk içerisinde raks edişinin bir remzidir üstat şiirleri. Bestelenmeye layık olan her şiiri bestelemek isterim, lakin bu işe ömür vefa etmez.''

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 05:09
Anahtar Kelimeler:
Necip Fazıl
Yorumlar
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Met Hân 2012-05-21 19:52:46

merhum üstat necip fazıl,bütün felsefeleride man tık süzgeçinden geçirmiş,sayısız değerlı eserler yazmış,tek partı,millî şef(!)iktidarin'da "allah" demenin yassak olduğu bir zamanda,allah allah diyerek konferanslar verıp,kalabalıkları aydın latmaya çalışmıştı.mekanı cennet olsun.

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