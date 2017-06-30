'Nasreddin Hoca fıkralarındaki özlü ve öğretici düşünceler geçerliliğini koruyor'

Başbakan Binali Yıldırım, "Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan Nasreddin Hoca fıkralarındaki güldürü, ince eleştiri, hazır cevaplık, kıvrak zeka ve bilgelik ihtiva eden, aynı zamanda da yol gösteren özlü ve öğretici düşünceler bugün de geçerliliğini koruyor." ifadesini kullandı.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Sivrihisar Belediyesince düzenlenen "Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali" dolayısıyla Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye telgraf gönderdi.

Festivale davet için teşekkürlerini ileten Yıldırım, Nasreddin Hoca'nın, özgün mizah anlayışı, dürüst kişiliği ve hadiseler karşısındaki eleştirel tavırlarıyla milletin hayat tarzını yansıtan mümtaz bir şahsiyet olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, "Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan Nasreddin Hoca fıkralarındaki güldürü, ince eleştiri, hazır cevaplık, kıvrak zeka ve bilgelik ihtiva eden, aynı zamanda da yol gösteren özlü ve öğretici düşünceler bugün de geçerliliğini koruduğu muhakkak. Nasreddin Hocamızın toplumsal hayatın gerçeklerini yansıtan, hoşgörülü ve umutlu olmayı öğreten nüktelerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında ve dünyaya duyurulmasında, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali önemli rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Festival ve benzer etkinliklerin, kültürel zenginliklerin yaşatılmasının yanı sıra ülkenin tanıtımına değerli katkılarda bulunduğuna işaret eden Yıldırım, bu tür çalışmaların artması temennisinde bulundu.