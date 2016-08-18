'Nasihat' müzikseverlerle buluştu

Geçtiğimiz haftalarda ilk albümü müzikseverlerle buluşan Özgür İnce, 8 şarkıdan oluşan albümüyle büyük beğeni topladı.





''Dünya, İstanbul, Oy Nenni'' gibi birbirinden güzel eserlerin yer aldığı 'Nasihat' adlı albümde toplam 8 şarkı yer alıyor. Ayrıca sözleri kendisine ait olan 'Hey Zalim Hey' adlı şarkıya da albümünde yer veren İnce, Türkiye'nin bir çok şehrinde vereceği konserlere hazırlanıyor.





Önce Vatan Gazetesi olarak kendisine müzik hayatında başarılar diliyoruz...