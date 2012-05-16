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Müzikle farklı kültürleri kaynaştıracaklar

AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında hazırlanan ''Trende Şarkı Söylemek'' projesi çerçevesinde Türk, Fransız, Litvanyalı ve Bulgaristanlı 25 genç Erzurum'a geldi

Müzikle farklı kültürleri kaynaştıracaklar

AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında hazırlanan ''Trende Şarkı Söylemek'' projesi çerçevesinde Türk, Fransız, Litvanyalı ve Bulgaristanlı 25 genç Erzurum'a geldi

16 Mayıs 2012 Çarşamba 12:05
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Müzikle farklı kültürleri kaynaştıracaklar

ERZURUM - Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında hazırlanan ''Trende Şarkı Söylemek'' projesi çerçevesinde Türk, Fransız, Litvanyalı ve Bulgaristanlı 25 genç Erzurum'a geldi.

Erzurum Tren Garı'nda Atatürk Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suphi Özçomak ile Gar Müdürü Ahmet Başar tarafından karşılanan grup,  İstasyon Müzesi'ni ziyaret etti.

Projenin gençlik eğitmeni Gürkan Akçaer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin amacının müzikle kültürlerarası kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyledi.

Kars'ta bir araya gelerek gece trenle Erzurum'a doğru yola çıktıklarını belirten Akçaer, şöyle konuştu:

''Müzik evrensel bir dildir. Müzikle gençleri buluşturmak, onları kaynaştırmak ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak için Kars'tan gece Doğu Ekspresi ile yola çıkarak Erzurum'a ulaştık. Trende Şarkı Söylemek adlı projemizdeki amacımız farklı kültürlere sahip gençleri bir araya getirerek, doğudan batıya giden yolculukta kültürleri kaynaştırmak. Biliyorsunuz, hangi ülkeden olursanız olun müzik ortak diliniz oluyor. Türkiye, Fransa, Litvanya ve Bulgaristan'dan olmak üzere toplam 25 genç arkadaşımız proje kapsamında Kars'tan çıktıkları yolculukta trenle İstanbul'a kadar gidecek. 22 ve 23 Mayıs'ta İstanbul'da olacağız. 7 şehre uğramayı hedefliyoruz.''

Akçaer, proje kapsamında yapılan yolculuktaki gençlerin aynı zamanda müzikle de uğraştıklarını ve gittikleri yerlerde bisiklet turları düzenleyerek çevrecilik mesajları vereceklerini ifade etti.

Bulgaristanlı Ivo Nachev de projenin gençler için çok önemli olduğunu belirterek, ''Trenle yapacağımız yolculukta yeni kültürler keşfedeceğiz. Gittiğimiz yerlerin tren garlarında konser vereceğiz'' diye konuştu.

Tren garında mini konser veren grup, ''Üsküdar'a Gider İken'' şarkısını da Türkçe seslendirdi.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 04:06
Anahtar Kelimeler:
Müzikle Farklı Kültürleri Kaynaştıracaklar
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