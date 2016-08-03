Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Müzik ve sanat insandan hayatını ister'

Caz sanatçısı, söz yazarı, besteci Erdoğan, "Müzik ve sanat insandan hayatını ister. Biz o hayatı, seve seve verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bundan hiç şikayetçi değiliz, çok mutluyuz." dedi.

'Müzik ve sanat insandan hayatını ister'

Caz sanatçısı, söz yazarı, besteci Erdoğan, "Müzik ve sanat insandan hayatını ister. Biz o hayatı, seve seve verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bundan hiç şikayetçi değiliz, çok mutluyuz." dedi.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 13:34
1411 Okunma
'Müzik ve sanat insandan hayatını ister'

 Caz sanatçısı, söz yazarı, besteci ve gitarist Özdemir Erdoğan, yaptığı açıklamada, hayatının müzikten ibaret olduğunu belirterek, uyku ve yemek zamanı dışında, sadece müzik ve kitaplarla ilgilendiğini söyledi.

Müzik çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hayatımda bir gün bile, güneşte hiçbir şey yapmadan, yarım saat duramadım, durmadım. Anlatabiliyor muyum? Bazen dikkat ediyorum da magazin basınımızda, 'falanca hanımefendi bütün gün yandı, siyah oldu' gibi bolca verilen havadisler var. Evimiz, her şeyimiz müsait olmasına rağmen bizde yok. Çünkü şöyle bir lakırdı var, 'müzik ve sanat, insandan hayatını ister'. Biz o hayatı, seve seve verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bundan hiç şikayetçi değiliz, çok mutluyuz."

Özdemir Erdoğan, annesi ile dayısının da müzisyen olduğunu aktararak, müziğe başlamasında en büyük etkenin annesi olduğunu, baba tarafının ise Mustafa Kemal Atatürk zamanından beri devletle yakın ilişkiler kuran bürokrat bir aile olduğunu dile getirdi.

"Bundan sonra müzik için yaşayacağım, beni affedin"

Müzik eğitimine geç başladığını ve bunun sıkıntısını çok çektiğini anlatan usta müzisyen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir genç beynin algılama yaşı 20'lerde azalıyor. Ben maatteessüf en değerli yıllarımı, okuyup adam olayım diye müzikten uzakta geçirdim. Bu bakımdan benim alt yapım zayıftır. Bu alt yapıyı güçlendirmek için çok büyük fedakarlıklar yaptım. Çok sevilen bir orkestram vardı. Bu orkestrayı dağıtıp, İsmet Sinan ile beraber İsveç'te ve yurt dışında çeşitli yerlerde çalıştım, sadece iyi müzisyenlerle olayım da bu eksikliği gidereyim diye. Sonradan evlendim ve geçim derdi başladı. Üç çocuğum oldu. Onları yetiştirmek, büyümek, büyütmek için bir zaman geçti. Böylece sanat adına kaybolan yıllarım var, Sezen Aksu'nun dediği gibi."

Erdoğan, 2006'da geçirdiği bademcik kanserinden dolayı hayatında büyük değişimler yaşadığını hatırlatarak, hastalık dolayısıyla doktorların, yaklaşık 1 sene sonra çalışmasına müsaade ettiğini dile getirdi.

Çalışmaya yeniden 2007'nin Şubat ayında başladığını bildiren sanatçı, "Birçok insan benim hasta olduğumu zannediyordu. O bakımdan işler yavaş yavaş açıldı ama ben o andan itibaren artık, çocuklarıma da eşime de 'Yaptığım kadar yaptım. Ben bundan sonra müzik için yaşayacağım. Beni affedin. Herkes başının çaresine baksın' dedim." ifadelerini kullandı.

"Ödülleri koyacak yerim yok"

Kendi neslinden birçok müzisyene, medyanın yeteri kadar ilgi göstermediğine işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Magazin, bir sürü sansasyonel beyleri, hanımları gençliğimize rol model olarak sunuyor. Onların işi o. Onların sanatla pek işi yok. Onlar, çeşitli çevreler tarafından örgütlenmişler zaten. Bu memlekette, 'falanca bilmem neyle basıldı, öbürü bilmem kimle yemek yedi' haberleri yapılıyor. Bunun memlekete ne faydası var? Ya da bir hanımın bir plajda denize girmesinin memlekete ne faydası var? Hiç bir faydası yok. Onun için o gençlerin değerlendirilmesi lazım. Çok değerli gençler var. Caz müziğinin artık sadece bir fantezi olmaktan kurtarılıp, herkesin zevkle dinlediği bir tür olması lazım."

Erdoğan, her türden insanın hayat tarzına saygı gösterdiğini söyleyerek, bir müzisyen için en iyi takdiri de halkın yapacağını dile getirdi.

Hayatı boyunca çok sayıda ödül aldığını aktaran ünlü sanatçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ödülleri koyacak yerim yok. Saymakla bitmez. Saymadım ama hepsi benim için değerlidir, kıymetlidir. Yani ödül övünülecek bir şey değildir. Ödül, ödülü verenin övüneceği bir şeydir. Bu ülke için bir şeyler yapmış kişi hatırlanıyor ve onun gönlü alınıyor."

AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 13:36
Anahtar Kelimeler:
Özdemir ErdoğanCazBesteGitaristMüzikSANAT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ