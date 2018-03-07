Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor

Hazırlayan: Funda Akosman Erman

Türk Sanat Müziğinin dev sesi, duayen isim sevgili Kamuran Akkor hanımefendi ile yıllara dayanan ailecek dostluğumuzda her zaman nadide yere sahip oldu, tüm halkımızda olduğu gibi. Kimliği, kişiliği ile halkın sevgilisi olan, ünlü isim yeteneklerine, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, herkese örnek oldu. Tiyatro oyununda rol almaya başladı. Kat’s Sahne’de birbirinden değerli tiyatro sanatçıları İle birçok farklı ve özel oyun sergiliyorlar. Gittim gördüm, harikaydı. Sesi, sahnesi, korosu, iş disiplini , titizliği, heyecanı ile daima mükemmelliyetçi ve mükemmel olan Kamuran hanım tiyatro sahnesinde de müthiş başarılı, iyice devleşiyor. Hayran kaldım gerçekten. Dünya Kadınlar Günü 8 Mart’ta Başarılı Kadın olarak Kamuran Akkor hanım ile başarılarını konuştuk, daha da önemlisi bunu yıllardır zirvede taşıması. Eşi merhum Vasfi bey de çok kıymetli bir beyefendi idi, aşkları da dillere destandı, biraz da geçmişe gidip duygulu anlar yaşadık. Değerlerimize sahip çıkalım, Kamuran hanımı tiyatro sahnesinde de görmelisiniz.

Klasik Türk müziği yorumcusu Gönül Akkor'un kızkardeşi olan Kamuran Akkor, 1947 yılında İstanbul'da doğmuştur. Akkor, babası Tahsin Bey’in güzel sesiyle, annesi Muzaffer Hanım’ın uduyla eşlik ettiği, musikinin hiç eksik olmadığı bir ailede büyür.

Kamuran Akkor, 1968 yılında profesyonelliğe Vasfi Uçaroğlu Orkestrası ile Sezen Cumhur Önal’ın yazdığı Aşk Eski Bir Yalan ve Bal Arısı şarkıları hemen hit oldu. Hemen arkasından 1969’da Reyhan şarkısı ile altın plak aldı. Orhan Gencebay’ın Bir Teselli Ver ile İlk Altın Taç’ı aldı.

Şarkıları hala listelerde

Hemen hemen iki ayda bir 45’lik yapıp ve şarkılarının hepsi hit olduğundan dolayı nasıl ödüllendirileceği bilinemedi ve bütün şarkıları bir longplaye sığdırılan plak ile Altın Taç aldı. Akkor’un Mavi Boncuk, Evet mi Hayır mı?, Sev Yeter, Bir Ateşe Attın Beni, Zalimin Zulmü, Senin Olmaya Geldim, Anadan Ayrı Babadan Ayrı gibi bir çok şarkısı hala listelerde.

Ferdi Tayfur’un Durdurun Dünyayı şarkısı, Diyemedim ve Nisan Yağmuru şarkılarını da unutmamak lazım elbette.

Basının ilgisini çekti

Basın ödülleri de çok önemliydi o zamanlar. Sanatçılara büyük değer verilirdi ve ödülleri çok önemliydi. Bir çok gazete ve dergi tarafından yılın sanatçısı ödülüne hak kazanmıştır.

10 yıl Hafif Batı Müziği okuyan Akkor daha sonra Türk Sanat Müziği okumaya karar verdi fakat öncelikle o zamanki ismi İstanbul Belediye Konservatuarı, klasik Türk Sanat Müziği bölümüne girdi ve 6 senelik okulu 5 senede bitirerek dikkatleri tekrar üzerine çekti.

Hayır konserlerine devam ediyor

En son Müslüm Gürses ile anılan Unutamadım şarkısını okuyarak yine listeleri salladı. Yurtiçi ve yurtdışında sayısız konser verdi. Hayır ve destek konserlerine çok önem verdi. Bir çok çocuğun okumasını bir çok engelli dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sayısız konser verdi.

Öğrencilere özel kontenjan

2015’te Gayrettepe’de Onur Şenay ile KATS Sahne adı altında Kültür-Sanat merkezi kurdu. Burslu öğrencileri ile birlikte hala eğitim vermeye devam ediyor. Oynadıkları her oyuna üniversite öğrencilerinin katılımını sağlamak için 20 kişilik kontenjan vererek kültür ve sanattan kopmamaları için elinden geleni yapıyor.

Kamuran Akkor geçen sezon Özden Çiftçi ile birlikte oynadıkları John Mortimer oyunu olan Kader Arkadaşım ile kendisinden söz ettirmeyi yine başardı.

Bu sezon ise Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun yazdığı, Enis Yıldız’ın yönettiği Ufak Tefek Yaşamlar isimli kabare oyunu ile yine sahnede. En Son 10 şubatta verdiği konserde çok kısa zamanda biletleri tükendi.