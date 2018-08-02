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'Müziğim ruhsal bir yolculuğu anlatıyor'

Kemençe sanatçısı Mark Eliyahu, "Müziğim farklı türlerden etkilenen duygusal bir karışım, farklı kültürlerin birleşimi ve ruhsal bir yolculuğu anlatıyor." dedi.

'Müziğim ruhsal bir yolculuğu anlatıyor'

Kemençe sanatçısı Mark Eliyahu, "Müziğim farklı türlerden etkilenen duygusal bir karışım, farklı kültürlerin birleşimi ve ruhsal bir yolculuğu anlatıyor." dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:26
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'Müziğim ruhsal bir yolculuğu anlatıyor'

Kemençe sanatçısı Mark Eliyahu, çocukken ailesiyle birlikte pek çok kez dünyanın farklı şehirlerine taşındığını ve buralardan etkilendiğini belirterek, "Bu yüzden müziğim farklı türlerden etkilenen duygusal bir karışım, farklı kültürlerin birleşimi ve ruhsal bir yolculuğu anlatıyor." dedi.

"İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında yarın akşam sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Eliyahu, müziğe bakış açısını AA muhabirine değerlendirdi.

İstanbul'a üçüncü kez geleceğini belirten Eliyahu, "İstanbul'a her geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum. Çünkü şehrin kokusu ve sesleri bana çocukluğumu hatırlatıyor. İstanbul'da yeniden seyircilerimle buluşacağım için çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

"Müziğin manevi ve duygusal bir yanı var"

Müziğinin Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra Arap ülkelerinin de yer aldığı coğrafyaların makamlarından etkilendiğini ifade eden Eliyahu, şunları kaydetti:

"Müziğin manevi ve duygusal bir yanı var. Benim müziğim ise farklı kültürlerin buluştuğu bir kombinasyon. Küçük bir çocukken ailemle birlikte pek çok kez dünyanın farklı ülke ve şehirlerine taşındım ve buralardan etkilendim. Bu yüzden müziğim farklı türlerden etkilenen duygusal bir karışım, farklı kültürlerin birleşimi ve ruhsal bir yolculuğu anlatıyor."

Eliyahu, "Bir yerde yaşadığınızda, orada vakit geçirdiğinizde, oranın yemeklerini yiyip, havasını soluyup müziğini dinlediğinizde orası sizi etkiler ve bu etki müziğinizde ortaya çıkar." ifadesini kullandı.

Konserde 3 yeni şarkı söyleyecek

"Türkiye'de beni etkileyen çok şey var. Türk müziğini seviyorum." diyen Eliyahu, Türkiye'deki farklı müzik tarzlarını takip ettiğini söyledi.

Eliyahu, Türkiye'deki sevenlerine ilişkin, "Onlar dünyanın en iyi izleyicileri, onlara sevgilerimi gönderiyorum." şeklinde konuştu.

Harbiye Açıkhava konserinde son iki albümü "Roads" ve "Sands"den şarkıların yanı sıra 3 yeni şarkı daha çalacağını söyleyen Eliyahu, Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmayı dört gözle beklediğini dile getirdi.

AA

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Mark Eliyahu
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