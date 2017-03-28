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Mustafa ve Hakan Jolly Joker’de

Genç yaşına rağmen, müzik camiasında parmakla gösterilen ve bastığı her tel ile yüreklere dokunan bağlama sanatçısı Mustafa İpekçioğlu ve başarılı bass gitarist Hakan Yelbiz 27 Nisan'da Jolly Joker İstanbul sahnesinde!

Mustafa ve Hakan Jolly Joker’de

Genç yaşına rağmen, müzik camiasında parmakla gösterilen ve bastığı her tel ile yüreklere dokunan bağlama sanatçısı Mustafa İpekçioğlu ve başarılı bass gitarist Hakan Yelbiz 27 Nisan'da Jolly Joker İstanbul sahnesinde!

28 Mart 2017 Salı 14:00
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Mustafa ve Hakan Jolly Joker’de

Bir Serdar Ortaç bestesi olan “Korkma Kalbim”; Hakan Yelbiz’in yepyeni ve farklı aranjesi, Mustafa İpekçioğlu’nun eşsiz yorumu ile geçtiğimiz günlerde yeniden hayat bulmuştu.

Yapımını Ozan Doğulu’nun şirketi “DGL Müzik”in üstlendiği, ünlü sanatçı Serdar Ortaç’ın yürekten desteklediği “Korkma Kalbim” şarkısının klibini Oğuzhan Uğur ve Tuğrul Uğur kardeşler çekti. Dostluk kavramına çok az rastlanılan müzik camiasında, yıllardır omuz omuza çalışan; enstrümanlarına, notalara ve müziğe sevdalı iki önemli müzisyenin yüreklerini koyduğu “KORKMA KALBİM” şarkısını ve birçok eseri seslendireceği gecede hemen yerinizi ayırtın. Biletler Bİletix’de!

Haber: Yağmur Tanyıldız

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mustafa IpekçioğluHakan YelbizYağmur TanyıldızJolly JokerKorkma KalbimSerdar OrtaçOzan DoğuluDGL Müzik
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