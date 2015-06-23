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Muş'a 1071 Malazgirt Panorama Müzesi yapılacak

Anadolu'nun kapılarını Türk ve İslam dünyasına açan Malazgirt Zaferi'nin anlatılacağı üç boyutlu "1071 Malazgirt Panorama Müzesi" Muş'un Malazgirt ilçesinde oluşturulacak

Muş'a 1071 Malazgirt Panorama Müzesi yapılacak

Anadolu'nun kapılarını Türk ve İslam dünyasına açan Malazgirt Zaferi'nin anlatılacağı üç boyutlu "1071 Malazgirt Panorama Müzesi" Muş'un Malazgirt ilçesinde oluşturulacak

23 Haziran 2015 Salı 11:37
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Muş'a 1071 Malazgirt Panorama Müzesi yapılacak

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde, Anadolu'nun kapılarını Türk ve İslam dünyasına açan Malazgirt Zaferi'nin anlatılacağı, üç boyutlu "1071 Malazgirt Panorama Müzesi"nin yapılması için çalışma başlatıldı.

Muş Valisi Vedat Büyükersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin öneminin daha iyi anlaşılması ve Zafer Anıtı'nın tanıtılması amacıyla 1071 Malazgirt Panorama Müzesi oluşturulacağını söyledi.

Malazgirt'in, Çanakkale Zaferi kadar önemli bir zafer olduğunu hatırlatan Büyükersoy, " Malazgirt kutlamaları bize '1071Malazgirt Panorama' yapılması fikrini verdi. Yakın zamanda senaryo ve Malazgirt Panorama'nın ana fikrinin ne olması gerektiği konusunda çalıştay düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Muş Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malazgirt Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürütülen proje için Kültür ve Turizm Bakanlığından 2,5 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirten Büyükersoy, bu ödeneklemüze binasını yapacaklarını söyledi.

Büyükersoy, binadan çok daha önemli olanın, müzede sergilenecek eserler olduğunu dile getirerek, bunun da Muş'ta düzenlenecek çalıştayda ele alınacağını ifade etti.

Malazgirt Zaferi'nin önemine değinen Büyükersoy, şunları kaydetti:

" Malazgirt Savaşı'nda sadece Türk yoktu. Türkün yanı sıra Kürt, Gürcü, Çerkez hatta Müslüman olmadıkları halde Peçenek Türkleri de katılmışlardı.Malazgirt Savaşı'na katılan farklı unsurların varlığı aslında bu coğrafyanın insanlarının birlikte yaşam kültürüne o günden başladığının da bir göstergesiydi. Bunları da ön planda tuttuğumuzda Malazgirt Panorama'nın çok anlamlı olacağını, çok güzel mesajlar vereceğini düşünüyoruz. Bu düşünceyle yola çıktık. İnşallah muvaffak oluruz. İstanbul'da 1453 Panorama var. İnşallah buradaki çalışmalar tamamlandığında Çanakkale'ye nasıl öğrenciler ve vatandaşlar gidiyorsa, Muş'a, Malazgirt'e de Türkiye'nin her tarafından öğrenciler gelecek. Bu, hem kültür turizmi açısından hem de buradaki birlikte yaşam ve birlikte tarih oluşturma bilincinin de gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. 1071 Malazgirt Panorama çalışmasının Muş'a ve Malazgirt'e hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Proje kapsamında, Malazgirt'teki Zafer Anıtı alanına "1071 Malazgirt Panorama Müzesi" ve açık hava müzesi, Sultan Alparslan makamı, tören meydanı, cami, lokanta ve kafe yapılması planlanıyor.

AA

Son Güncelleme: 23.06.2015 10:14
Anahtar Kelimeler:
önce Vatan1071 Malazgirt Panorama Müzesi
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